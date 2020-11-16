川普是受害者或輸不起 醜事連連還硬拗

川普 總統在11月3日總統選舉中，無論選舉人票或普選票都遠落後民主黨候選人白登 ，卻迄今不願依循大選慣例承認敗選，也未祝賀白登當選和啟動交接程序，還堅稱自己「贏很多」；他指控對手「舞弊」、「操控選舉」，訴訟卻提不出經得起檢驗的證據。如今距他靠訴訟扭轉大選結果期限只剩八天，川普陣營提出的所有選舉舞弊訟案幾乎完敗。川普如續以「受害者」自居，拖下去必然落外界「瞎胡鬧、輸不起」的口實，並留下歷史駡名。

總統選舉的普選票迄15日為止，白登獲逾7875萬票，得票率51%；川普的普選票有7311萬票，白登比他高出564萬餘票。選舉人票方面，白登與川普得票比為306：232，川普仍不肯向白登認輸，他的支持者不僅不認為他輸了，還四處散播各種選舉「舞弊」的謠言，上萬名川粉周六趕往華府示威，力挺川普「再幹四年」。

由於川普早在選前數月就聲稱他若敗選，一定是被人「做掉」的。他選前一直質疑通訊投票 ，指控民主黨「作弊」，不願承諾如敗選就和平移交政權。大選後，他的競選經理更說，在他們的辭彙裡沒有「認輸」這個詞。既如此，川營就應拿出不認輸和指控對手作弊的證據，而不是一味耍賴，讓美國政局不安，民主選舉制度受害。

川普支持者在力挺川普的福斯新聞、布萊巴特新聞網等右派媒體鼓動下，篤信今年大選存在「系統性舞弊」，認為正是有預謀的舞弊才導致川普選票失利。然而上周末形勢發展，讓這些指控愈來愈站不住腳。

川營說得有鼻子有眼的第一個「系統性舞弊」，是宣稱一家叫Dominion的公司製造投票機和軟體，在全國各州刪除270萬張投給川普的票。川普也轉發推文提出這一指控。更有社媒指Dominion在賓州將22.1萬張川普名下的得票轉給白登，94.1萬張投給川普的選票被刪除。

但這些指控上周被國土安全部專責選舉安全的網安局(CISA)聲明否認，聲明稱本屆大選是「美國歷史上最安全」的一次選舉，無證據表明選票存在刪除或丟失情形，投票系統也未遭任何形式的損害。川普政府被自己的國安部打臉，對川普的「陰謀論」當然是重重一擊。

川營傳得很熱的第二個「系統性舞弊」，是密西根州1萬個「死人」投票，支持白登。死人投票的烏龍在過去選舉一直存在，但都是因人為疏失，只是極少數個案，並未出現蓄意和大規模死人投票的情況。今年也如此。

英國廣播公司(BBC)從川普支持者在推特公布的「確認死亡卻缺席投票」的上萬名單中，隨機抽出31人，結果發現至少28人還活著，並非「死人投票」；另三人仍在查找中。報導分析，造成以訛傳訛的重要原因是同名同姓，有些是父子關係。

過去四年力挺川普的福斯新聞主播Tucker Carlson，因誤報喬治亞州一名2006年已死的老兵此次投票，遭當地官員指張冠李戴，貽笑大方，他14日發表聲明向觀眾道歉，因為登記投票的其實是她太太。川營上周還曾以此作為「死人投票」案例，大肆宣傳。

川營上周認知川普在亞利桑納州無法通過重新計票扭轉頹勢後，已撤銷該州的訴訟；川普推文雖狂喊選舉有大規模舞弊，他的幾位律師卻在法庭上說，不認為此說屬實，律師還承認己方提出的書面證據有些是「噱頭」，並非得自合法選民，因此遭法官斥責。

鑑於川普大選後在賓州、亞利桑納和密西根州提出的訴訟均被法官駁回，支持者寄望對川普忠心耿耿的司法部長巴維理。他9日曾下令全美16名聯邦檢察官，對「具體的選舉舞弊指控」展開調查。但聯邦檢察官13日致信巴維理稱，他們未發現投票和計票不合規定的重大指控，要求巴維理撤銷相關備忘錄，並表示這使司法部陷入黨派政治，完全不必要。

川普陣營還寄望由共和黨控制州議會的亞利桑納、賓州、威斯康辛和密西根州，指派共和黨人為選舉人，讓他們違背本州選票由白登獲勝的事實，12月14日把選舉人票改投給川普。但四州的共和黨議會領袖已明確表態不會這樣做。

川普想藉選舉翻盤，跨越270張選舉人票的機會接近零，連任之路已走入死胡同。但川粉彷彿還被「催眠」中，相信最終會翻盤。川普現在最好出路是以國家為重，盡早認輸，疫情嚴重應盡快交接，否則會留下千秋罵名，成為笑柄。