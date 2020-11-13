川普的「巨靈」仍控制著半個美國？

川普 總統言行常被反對者批評有如「巨嬰」。如今巨嬰變「巨靈」，即使敗選了，還能控制著美國 。情勢發展有虛實兩面：指控選舉舞弊是川普的策略，目的在凝聚人氣，先為喬治亞州兩席聯邦參議員複選助勢，希望牢牢掌握參院；必要時川普提早宣布2024年再選總統，為未來四年續掌控共和黨 奠基，這是「實」。川營的法律抗爭很難讓選舉結果翻盤，所以是「虛」，但卻可干擾白登交接，為川普找回面子，維持熱度，卸任後甚至減低各種法律追訴的殺傷力，這也是「實」。

借用英國思想家霍布斯(1588-1679)《Leviathan》一書(中文譯《巨靈論》或《利維坦》)的「巨靈」來形容當前的川普，有幾分神似。霍氏書中的巨靈是指國家的最高權力。川普缺少哲學或政治思想，相反，常表現常識貧乏，有如莽夫。但他卻深諳時勢、擅煽動民粹，過去四年徹底改變了美國。如今快卸任還靠選舉得票數「發功」，既掌控共和黨，也牽制選舉結果和政府交接，宛似獨裁巨靈，而支持者依然崇拜和擁護他。

愈來愈多川營或共和黨內的訊息顯示，川普只是繼續表演式政治，早晚會認輸。共和黨眼前需要他協助保住參院控制權，制衡民主黨。川普挾7100餘萬選民支持，成為繼續左右政局的籌碼，美國200多年的民主根底，如今被他挾民意玩得動盪難安。

形容川普還擁有半個美國或許誇大。路透和Ipsos最新民調，79%美國人認為白登已勝，13%認為勝負未分、只有3%認為川普贏了；即使共和黨支持者也有六成認為白登勝了。接近川普的助理透露，川普實際態度遠較表面表現的強硬和緩許多，最後他可能「接受選舉結果，但不承認敗選」。

這表示川普的戲演很大，一方面忽悠支持者，另一方面也為私人利益布局。但如承認選舉結果卻認定是「舞弊」所致，他沒有輸，就反映其妻梅蘭妮亞說的川普「從不認輸的個性」，但兩者區別很像魯迅筆下的中國阿Q。

川普目前的表演除了營造聲勢，未來可能開設電視台，他無法割捨權力，想人氣不墜。共和黨大老觀望數日後才出面支持川普抗爭，似也為喬治亞州1月5日參議員複選考量。川普的「司馬昭之心」朝野皆知，證明他有贏的策略，也有輸的策略，卸任後繼續維持影響力，美國短期內難擺脫他的效應，就是外界說的川普主義。

從正面看，川普群眾魅力驚人，共和黨無人能匹敵；從負面看，反川者認為他已具希特勒式煽動和裹挾人民的本事。看來認定川普是政治素人的看法錯了，他其實是懂深遠布局的謀略家，外界低估了他。從競選期間他就指控選舉舞弊，強調「除非是作弊，我不可能輸」，拒絕承諾選輸後和平移交政權，都是為川粉思想建設或洗腦催眠，為今天選輸的抗爭作準備。

川普的「威望」會持續多久，沒人知道。部分川粉還服膺川普之下，不在乎他說謊等惡習；共和黨精英也不得不暫時臣服川普威力下。歷任總統卸任後，從未有人像川普這樣繼續發揮如此強大影響力，幾乎可左右美國政局，影響全球視聽，顯示「川普巨靈」的威力。

這種效應讓反川者擔憂：一，美國是否已淪為「只要自認動機正當，說謊也情有可原」，誠實的美德被毀棄，道德淪喪、真相不再重要，今後比誰的謊言煽動和民粹操作更具感染力？這對民主制度有莫大傷害。

二，尊重選舉結果，承認失敗並祝賀對手的傳統已一去不復返。川營在各州數十件指控選舉舞弊案，迄今無一件被法官採納；長達234頁的證據，絕多數是選民道聽塗說，或政黨監票人員抱怨無法走太近看計票。45州不分黨籍選務人員回嗆選舉舞弊毫無根據，許多州州長、主辦選務的州務卿都是共和黨人，他們工作成果和信用被踐踏，成為川普不服輸的犧牲者。

三，民主黨近年確實走得太遠了，讓保守派和鄉村地區選民利益被忽視，民眾急於找代言人。白登如無法修補這些分裂鴻溝，可能使川普巨靈一時的現象，變成永久撕裂美國的夢魘。

四，為了滿足川普的執拗不認輸，也為他未來布局，卻須犧牲美國民主信譽和選舉公信力，公平嗎？愈來愈多共和黨人有勇氣說白登勝了，如俄亥俄州州長、共和黨策士羅夫等。但川普和川粉何時才會認同？我們常說「相信美國人民的智慧」，這句話還能信嗎？