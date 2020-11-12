埋葬「美國優先」後 白登如何應對中俄

美國新總統總希望能盡快建立起自己的標誌政策，揚棄前任總統的政策。川普 總統在第一年施政時最常提到「甚麼都好，就是不要歐巴馬的」(ABO, Anything but Obama)。白登 更是如此，他急於撥亂反正，要把川普主義「美國優先 」的單邊主義信條，盡快埋葬在歷史灰燼中，讓美國重拾國際威望，恢復全球領導力。

川普退出的國際組織與條約，譬如WHO或伊朗核協議等，白登可能馬上要重回。但國際情勢四年來已有很大變化，美國退出產生的權力真空，在東歐由俄羅斯遞補、在亞洲由中國填補，白登如果還停留在四年前的國際格局，想「恢復」(Undo)川普已毀壞的格局，有如緣木求魚，做不到。

其中最棘手問題，是如何因應中國與俄羅斯。2017年底川普政府「國家安全戰略報告」已明訂，中俄是「戰略競爭者」。四年下來，兩國與美國的矛盾愈來愈尖銳，白登要怎麼辦？

從競選期間談話，白登把中國擺俄羅斯之前，指中國是最大競爭對手，而俄羅斯是敵手(opponent)或最大威脅。同樣，北京與莫斯科也在對新當選的美國總統評估，雖然至今沒有正式祝賀白登當選，但心裡老早已在盤算如何利用難得機會，把過去四年降至冰點的對美雙邊關係，重新恢復熱絡。

白登的核心幕僚、前副國務卿布林肯(Antony Blinken)接受「紐約時報」專訪，談到國際體系這四年中沒有了美國領導，或被其他國家替代時，直截了當說，國際現實已不可能回到四年前、歐巴馬剛卸任的時候了。

對俄羅斯，民主黨向來被批評過於妥協，但白登的幕僚提到，他們願意進一步採取俄羅斯會真的感覺痛的措施，包括財政金融制裁，以及「公布那些外國政府拿了俄羅斯好處」。

但白登幕僚們卻同時須考慮到，普亭現正要減少對中國的依賴，美國的制裁不能導致俄羅斯完全倒向中國；換句話說，他們想利用俄中彼此間的猜忌，來離間中俄關係，類似尼克森在50年前與北京關係正常化想達成的目標。

俄羅斯雖然軍力還很強，但經濟實力卻已退出全球排行前十名，美國真正競爭對手是中國，最優先的是處理川普遺留的與中國的貿易戰。

白登批評使用對中國貨徵懲罰性關稅是「錯誤策略」。他的名言「川普輸了他一手發動的貿易戰」。他一直清楚指出，關稅最後是由美國消費者負擔，政府只不過把增加的關稅收入，拿去補貼農民與其他因貿易戰而受損的產業。

但明年1月20日白登就職後，馬上將面臨美中第一階段貿易協議屆滿周年，要不要繼續的問題。雖然中方表示願繼續維持協議，但今年1至9月，中國採購588億美元涵蓋在貿易協議中的美國產品，與全年達標所需的1080億美元還有一大段差距；美中貿易逆差不降反增。協議已如同雞肋，食之無味，棄之可惜，執行成這樣，白登政府恐很難與中方談第二階段協議。

川普只重視貿易逆差，但還有許多新問題。譬如華為5G，或TikTok抖音在美國運作問題，還有中國「一帶一路」倡議的影響，都不是川普式單方施壓能奏效，而需從多邊協議著手，而這正是白登的強項。白登的顧問們表示，願意考慮重返跨太平洋夥伴協定(TPP，現已蛻變為跨太平洋夥伴全面進展協定，CPTPP)，這是包括日本等盟友舉雙手歡迎的。

白登選前一直強調要聯合各國力量，對付中俄兩國。他用的詞是「民主峰會」(Global Summit for Democracy)。曾任歐巴馬政府亞太助卿的羅素(Daniel Russel)解釋說，白登與幕僚正在討論主動接觸盟邦、夥伴與理念相近的民主國家，確保美國政策與戰略根植於人權、民主原則和市場經濟等共同價值。

盟國雖很欣慰地看到，美國重新重視與盟國關係，但心裡總潛藏著不安。過去美國外交政策經常能取得兩黨共識，所以能維持穩定一致，但這次選舉白登雖獲得前所未有的7500多萬票，但國內仍有近半民眾(7100多萬)還是支持川普主義，他們擔心川普的政策會不會被改變？而白登會不會只是一任的總統？

中國與俄羅斯過去四年是川普的戰略競爭對手，但川普的對策不僅沒有效，還讓中俄逐漸坐大。白登戰略焦點仍離不開中俄，他批評川普的政策使美國戰略地位軟弱化；埋葬了川普主義後，白登主義是甚麼？能使美國更強有力否？都待實踐的檢驗。