大選「延長賽」影響白登、川普的變數

美國政府新舊交接出現阻礙，輝瑞(Pfizer)藥廠9日宣布和德國BioNTech合作研發新冠疫苗，藥效高達九成，華爾街道瓊指數一度激漲1400點。高盛9日宣布疫後經濟成長將偏向V型反彈。這些好消息都未在大選前宣布，讓川普 憤怒飆駡分明不想讓他贏。川普政府想對疫苗研發攬功，輝瑞卻否認，說「從沒拿政府一分錢」，說明部分企業不喜歡川普，連順水人情都不願做給他。

大選後潛伏的地雷正一一浮現，影響政權交接，可能傷害所有美國人。觀望數日後，共和黨 潘斯、麥康諾等重量級人士出面挺川普重新計票要求；聯邦總務署長Emily Murphy以未確定誰是贏家為由拒簽發文件，使白登 團隊交接無法獲聯邦數百萬元經費，或與情報機關正式聯繫。兩件大事既影響政府抗疫，也可能繼續分裂美國。

川營的匿名者透露，川營抗爭計票和大選舞弊，並無意(實際上也很難)推翻大選結果。客觀上，即使一兩個州最後判定川普反敗為勝，也難改變白登已獲逾270張選舉人票的現實，至多讓白登選舉人票數減至不超過300張。

川普難起死回生下，川營藉抗爭匯聚人氣，至少兩大目的：一，讓支持川普的7100萬選民人氣不散，共和黨高層突然改變態度為川普抗爭背書，目的在此，川普將續扮共和黨精神領袖和共主；二，醜化和貶抑白登當選的正當性、合法性，為日後政策抗爭鋪墊，也報復民主黨2016年大選後否定川普當選正當性的一箭之仇。

情勢朝這些方向發展，對美國絕非好事。即使白登勝選演說號召團結，不再區分紅州藍州，我們是美利堅合眾國，競選的對手不是敵人，美國須立即對抗疫情，否則很快病死人數會超過40萬。但川營根本不理會，故意阻擾交接可能影響兩黨止戰休兵。

未來三個月兩黨互動有兩大觀察指標：國會紓困案和抗疫政策。民主黨選前提3兆元紓困案，被共和黨參院拒絕，共和黨現推出1.4兆元方案。有分析認為，參院領袖麥康諾和白登有多年私誼，麥康諾是2015年白登長子病逝唯一參加葬禮的共和黨參議員，私交或許有助未來兩黨協商通過新紓困案，振興經濟。但麥康諾是否被黨內強硬派牽制，仍有變數。

而白登組12人抗疫小組面對川普政府杯葛，更易導致親白登媒體、群眾羞辱川普和川粉，激化雙方對立；白登未來上任後更難頒發強制口罩令，否則兩黨陷入惡性循環對抗，白登難題就大了。

川普10日猛發推文，指選舉訴訟他一定大贏，意在鼓舞內部士氣，實情是完全須看提的「舞弊證據」能否被法官採納。判決如不利，川營準備上訴到聯邦最高法院，依恃保守派大法官占多數扭轉選情。但這種寄望是一廂情願，許多評論認為，川普繼續在忽悠支持者，或在以時間換取空間，鋪設下台階。

川普敗選後會藉推特平台繼續指揮共和黨，成為實際黨魁。他挾7100多萬選民支持，擅長煽動鼓舞民粹，共和黨靠他提振出近年罕見的聲勢，黨需要他來鼓舞民心士氣，為2022年期中選舉和2024年大選布局。但即使川普成立政治行動委員會為2024年再戰布局，未必一切都可隨他所欲。

共和黨內不滿被川普裹挾者，如小布希、羅穆尼等漸增，疏遠川普的人可能愈來愈多。而川普卸任後至少面臨11件訴訟，包括特檢官穆勒報告提及他妨礙司法、選舉經費違法和性侵案等，違反州法案件不在總統特赦範圍內；財務上，川普集團面臨14億元到期債務，在官司纏身、醜聞發酵下，川粉熱情凝聚能持續多久，加上川普沒有了總統光環和大權在握作工具，難再天天製造高潮吸引人氣，時過境遷後，他2024年再戰不像現在看的這麼樂觀。

美國要繼續兩黨對抗，國家陷入分裂，或拉回常態、止血療傷，不放任疫情惡化，民意也在轉變。川普支持群眾的生存處境被忽視，兩黨都須嚴肅面對，也是美國振興或衰落的象徵之一。白登如重拾全球化路線、綠色能源和環保政策，必須兼顧川普核心支持群體利益，否則鴻溝無法弭平，所謂「川普主義」或「川普病毒」就有施展空間，是白登的沉重考驗。

川普有權作法律抗爭，但幾回合後指控選舉舞弊如缺乏證據，就須見好就收，否則會成為真正失敗者。川普常強調「愛國」，法律抗爭是否為私利、不顧民眾染疫生死，3.4億國人和世界都在嚴峻檢視。