川普不是輸給白登 而是輸給自己

川普 總統喜歡贏，他在2016年曾預言「我們會贏很多，贏得你厭煩。」那一次他真的贏了；四年後的11月7日，他在推文中說，「我們贏得了這次大選，贏很多」，但其實這次他輸了。正是在這一天，世界主要國家領袖，除俄羅斯、中國外，紛紛向他的對手、民主黨總統當選人白登 道賀，祝賀白登當選美國 第46任總統。儘管川普還未認輸，美國主要媒體都已確認，川普已成美國近一個世紀來第四位連任失敗的總統。

川普不是輸給白登，而是輸給他自己。川普首先輸在他四年來不懈推出的「另類事實」。所謂另類事實就是「謊言」的代名詞。2017年他就任總統第一天，聲稱參加就職禮民眾「史上最多」，卻被各大媒體的視頻和照片打臉，出席者不及歐巴馬當年就職的一半。白宮發言人辯稱他們提出的是「另類事實」，從此開啟與媒體的戰爭。之後多家媒體專門設「事實查核」欄目，統計和澄清川普說法，四年來川普每天平均撒謊32個，他卻將質疑的媒體一律稱為「假新聞」。

今年大選之後第三天，川普在白宮舉行記者會，聲稱全國大選舞弊連連，若只算「合法選票」，他早就贏了，卻未提出任何證據，多家電視新聞網中斷他的記者會直播，這是史無前例。在共和黨總統任期內工作的19位前檢察官發表聯合聲明，指川普發動司法戰、宣稱選舉舞弊及自稱勝選「毫無根據且魯莽」。

就連選前力挺他的保守派媒體「紐約郵報」也發表社論，批評川普陣營提不出證據就散播「陰謀論」，指控選舉「被偷走」，恐摧毀民眾對美國民主和未來的信心。社論要求川普讓他的成事不足、敗事有餘的私人律師朱利安尼從電視上消失，重新計票可繼續，但要祝福白登，一切向前看。

川普之所以輸，也輸在他剛愎自用、一意孤行上。川普憑直覺和本能治國，自戀和無知有目共睹；川普沉迷於川粉掌聲甚至崇拜中，總不厭其煩地自稱「你們最喜愛的總統」，蔑視知識、科學，最愛用的句式是「沒人比我更懂…」，但說出來的卻是讓人瞠目結舌的外行話，幕僚還不得不硬著頭皮為他的外行話打圓場。有人提出不同意見，就被他斥為「民主黨人」、「深層政府」，立即遭川粉圍攻甚至死亡威脅。

正因如此，美國精英階層都冷眼旁觀，不願襄助，以致川普內閣過去四年大量重要職位空缺，凡事只能依靠欠缺政府工作經驗的女婿庫許納和女兒伊凡卡撐場；一些原本力挺他或他依賴的官員忍受不了他的羞辱和荒腔走板行事方式，紛紛掛冠而去，甚至反目成仇。

川普對醫學無知和蔑視醫學專家，一切政治掛帥，直接導致美國對抗新冠疫情徹底失敗。政府失信於民，成為壓垮他四年亂政的最後一根稻草。假若他一開始便以積極態度，科學抗疫，即使最終不能完全控制疫情，民眾會感恩，並給他掌聲。然而他反其道而行，先稱病毒會自動消失，把責任推給中國，再宣稱諸如吃治瘧疾藥、喝消毒水和注射消毒劑等稀奇古怪、違反科學的療法，而防疫專家建議戴口罩、居家避疫、停止大型集會等他一概反對，只因怕影響他選舉造勢。

川普還輸在缺乏同理心、同情心。他總是妖魔化政敵，給他們起難聽綽號，稱白登「瞌睡喬」，稱眾院議長波洛西「瘋狂南西」，對民主黨副總統候選人賀錦麗發表各種充滿性別和種族歧視的嘲笑，稱她「魔鬼」。他的做法帶起美國政壇一股互相仇視、你死我活的邪氣。

對新冠疫情在美國造成近千萬人感染，23萬餘人死亡，川普不願承擔責任，不感到愧疚，反而以自己和兒子染疫為例，稱染疫沒事，很容易痊癒。他甚至毫無根據地指責醫師誇大死亡數字，是為了從中牟利。冷血態度讓20多萬在疫情中喪生的亡靈和家屬情何以堪。

川普常顛倒黑白、指鹿為馬，激起曾在2016年力挺他的白人女性憤怒，也激起過去對政治冷感的年輕人踴躍投票，大幅推高今年投票率。「華盛頓郵報」出口民調顯示，今年白人女性投票者翻倍，而女性中支持白登者超過支持川普十餘個百分點。首投族支持白登者更是支持川普者的兩倍。

總統的權力是人民授予，如果不善加運用，人民當然會無情收回，這就是民主政治。川普是全球政治人物的鏡子，連下台的身段都這麼難看，除了川粉，他留給世人很負面的印象。