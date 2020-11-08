白登勝選底定 國內外情勢不利川普翻盤

7日是川普 更頹喪的一天。賓州 7日一早公布計票，白登 贏川普3.45萬票，使白登的選舉人票增至273票，超過270票當選門檻；內華達州接著宣布，白登贏川普2.57萬票，白登選舉人票增至279票，篤定當選。這時美國主要媒體陸續宣布白登當選、川普失敗；福斯新聞網在東岸時間11時15分跟進。白登宣布勝利後數分鐘，川普發表聲明指選舉未結束，律師團隊下周一將提訟，暗示要以訴訟推翻選舉結果。

沒想到全球國家領袖，包括英、德、加拿大、印度、西班牙、紐西蘭、希臘等國家領導人，都在第一時間，「迫不急待」發電報祝賀白登、賀錦麗當選。首都華盛頓、紐約、費城、洛杉磯、舊金山等地，立即有成千上萬民眾湧上街頭，慶祝白登當選，並向川普舉「You are fired」等標語。國內外聲勢如此，大勢更底定，川普面對的外在情勢更不利。

川普的法律戰能勝利嗎？非常困難。理由很簡單，共和黨和他都拿不出推翻選舉結果的證據。川普和支持者寄望聯邦最高法院助他勝訴，事實是如沒有證據，最高法院不可能憑空判決，推翻美國選民的決定。

一，截至7日下午，還有三個關鍵州未開完票，白登在亞利桑納和喬治亞州領先，如再拿下這兩州，選舉人票將增至306票，即使喬治亞州重計票，也難改變白登獲逾270張選舉人票的現實，使川普針對賓州的訴訟失去重要性。

二，白登得普選票7449萬張(50.5%)，川普得7034張(47.7%)，兩人相差415萬票。但由選舉人票定勝負，贏415萬普選票的候選人如落選，必然掀起廢除選舉人制度的運動。

三，開票初期川普領先、後來逆轉，使川普和支持者難以接受。3日晚川普在多個關鍵州領先，並在佛州勝出；4日凌晨，川普自行宣布勝利，當時他全國領先白登近50萬票(NBC的數字)。但隨後三天郵寄選票使白登後來居上，在威州、密州、賓州和內華達州等逆轉反超川普，是最關鍵轉捩點。

四，川普陣營在多個關鍵州被追上時，開始展開法律戰，向密州、賓州、北卡和喬治亞州等法院提訟，要求停止計票。顯示他是因得票落後而提告，並非發現具體舞弊證據。密州和賓州的法院以缺乏證據，駁回停止計票的訴訟。後續幾個州情況雷同，法官只看證據，不干預各州選務，而各州對通訊投票截止早有明文規定，道理很清楚。

五，郵寄選票是川普攻擊焦點。過去數月他一直說，郵寄選票不合法，但這個制度有些州已實施逾百年，他和梅蘭妮亞都曾使用過通訊投票。川普曾投訴郵差丟掉選票，或非公民獲准投票。

據紐約時報7日報導，川普今年8月下令司法部調查郵差丟選票和非公民投票的事，但迄今司法部並未公布有重大弊端。9月間川普曾向福斯新聞投訴，指賓州有郵差將選票丟進垃圾箱，司法部後來宣布，賓州盧瑟恩縣一名郵差將九張選票丟棄，其中七張是投給川普。本月4日，新澤西州聯邦檢察官宣布逮捕一名郵差，他丟掉1900件郵件，其中包括數十張選票；該數十張選票已重新寄回。

六，川普7日的聲明說，賓州費城開票中心拒絕讓人監控。但NBC等媒體報導，費城開票中心始終開放，媒體和兩黨代表都在場，且全程錄影，過程透明，川普可能指開票中心要求媒體和兩黨代表與計票機保持距離，防止感染疫情有關。

七，川普將希望寄託聯邦最高法院。川普提名的巴瑞特在選前一周宣誓就職，使最高法院的保守派和自由派大法官形成6：3之比，或許對川普有利。

但沒有證據下，大法官不可能憑空作裁決，證據不足是川營的難題；而首席大法官羅伯茲為維持最高法院權威與尊嚴，盡可能不介入政治角力的選舉和黨爭，未必會讓最高法院「赤裸裸推翻全國選民的多數用選票作的決定」，除非選舉過程確實出現違法或有法規爭議。

未來案件如真的上訴至最高法院，除了羅伯茲和三位自由派大法官可能反對作出有利川普的裁決外，還有兩個變數：一是大法官阿里托(小布希提名)6日曾下令賓州，將3日後收到的郵寄選票分開，而賓州早已這樣做，他的裁定未必有利川普。二，新任大法官巴瑞特因川普一再公開要求幫他制止關鍵州計票，她不無可能迴避裁決。最高法院最後也可能將案件駁回下級法院，川普反敗為勝的微小機會，也在快速消失中。