川普頑抗 白登難團結6900萬挺川選民？

美國 大選經歷三天不確定後，白登篤定當選總統。這到底是美國民主的偉大展現，抑或民主制度再次被削弱？川普 誓言法律抗爭奮戰到底，奇怪的是潘斯與共和黨 大咖多數「消失」了；5日傍晚川普憤慨發表不實指控的記者會，他孤零零一人；迄今僅兩位黨籍聯邦參議員聲援他；多位同黨參議員批評川普訴求自相矛盾或魯莽錯誤。白宮經濟顧問庫德洛更說，政權一定會和平轉移，這是市場穩定的必需要件。川普似漸陷入孤立，氣勢在消褪，但如依靠草根選民抗爭可能更危險。

川普的兩個兒子6日發推文，質疑「那些所謂『2024共和黨總統參選人』集體失聲，現在是他們展現願意戰鬥的絕佳時機，他們卻在『媒體暴徒』前不見人影」。挺川普的福斯新聞網也多次指正川普指選舉舞弊沒證據；揭發白登之子醜聞的「紐約郵報」更激烈抨擊川普小兒子推文，是要發起「全面戰爭」。

共和黨內「謀和」氣氛似漸醞釀中。參院領袖、法規委員會主席布朗特公開說，川普不能要求某些州停計票，而某些州續計票，兩者太不協調，制度不是這樣運作。另一參議員羅穆尼批評川普指控選舉詐欺錯誤、魯莽，打臉川普。只有司法委員會主席葛理漢、參議員克魯茲口頭聲援川普。

有分析認為，川普敗選、共和黨續掌控參院後，黨內開始和川普切割，把「川普黨」拉回到2016年川普當選前的共和黨。川普四年來對共和黨發號施令、頤指氣使，他恣意任性，政策常有爭議；人品、作風被人厭惡，任命官員來去如走馬燈，共和黨精英委屈「棲身」川普旋風下。但全美6900多萬、47.8%選民卻不在意川普作風，續投票給他，現象被稱為「川普主義」。

川普操作民粹，用推特治國、擅長煽動，天天有說謊和誤導言詞，卻深懂群眾心理和媒體宣傳，對尊重法律、考量國家團結、政黨和諧毫不在意。他對意識形態價值觀等認知薄弱，更缺乏整套思想體系，是徹底的「利我和實用主義者」，難稱「川普主義」。他靠操作反移民、反穆斯林、暗挺白人至上意識，「反中」打貿易戰，遏制對手也怨懟盟友，美國唯我獨尊，稱之為「川普現象」或效應，或許更貼切。

川普崛起其實反映美國半數基層選民心聲。尤其鄉村地區白人、沒大學學歷、工農階層者都成全球化和綠色經濟的犧牲者。他們失業、所得偏低、政府政策照顧不足，無法走出鄉村地區，川普成他們的希望所寄。四年前他們使民主黨丟掉白宮，如今他們對川普「死忠」不渝，半數選民加上家屬至少1.7億人，白登誓言當所有美國人的總統，今後如何照顧這廣大群體需求和利益？

民主黨選前氣勢如虹，一副要席捲全美，鯨吞白宮和參眾兩院主導權的架勢，結果卻有些狼狽，只能算「慘勝」。白登得票和選前民調平均領先8.5%的差距太大；民主黨在眾院的多數已丟失六席，遑論參院。

老邁的白登如何率領民主黨，能否調整其輕視宗教、恣意在LGBTQ權利馳騁，縱容輕罪、忽視法律和保護好人等，修正走得太左太遠的政策，在黨內極左勢力氣燄高漲下，讓人擔憂。兩黨能否真正和解，在「後川普時代」為美國療傷止痛，攸關國家重回正軌和穩定。共和黨選前強勢通過第三位大法官任命，使兩使黨積怨更深，白登、波洛西和舒默能否有容乃大，成關鍵樞紐人物。

擁川普極右勢力蠢蠢欲動，潛藏危險。陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)、Gab、8kun等社群平台近日頻頻呼應川普，指白登非法「偷竊」選舉。川普前軍師巴農推特帳號更發表「砍佛奇和聯調局長雷伊的頭」，被永久封閉帳戶。Gab執行長Andrew Torba斷言「政變正醞釀中」，似山雨欲來。

美國大選紛爭，中俄媒體出現嘲諷美國民主的內容，斷言大選讓美國更衰落。有華人跟貼說，「黨國人」的奇妙心理，明明自己是韭菜，卻往往站在鐮刀立場思考問題；自己沒有任何政治權利，卻說美國民主不好。

中國有文章指這次大選敲響美國喪鐘，拿美國比喻古羅馬帝國衰亡。殊不知民主制度無論左或右都須受制約，不能走太遠，選舉就是調整，一定有暫時的混亂，中國有人卻常在幸災樂禍。有跟貼說，「不完美的民主制度」和「完美的獨裁制度」誰好誰壞，不難選擇。這話用來衡量當前的美國，確實發人深省。