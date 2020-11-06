川普用謠言誣蔑大選舞弊 太失風度

川普 總統4日起不斷推文，指控大選舞弊，5日一早再用大寫推文要求「停止計票」；傍晚開記者會堅稱，「如果只計算合法選票，我已輕易贏了；你們把非法的通訊選票計入，偷走了我們的選舉」，暗指通訊投票 和白登 當選非法。這種不顧法律和毫無證據的指控，既輸了大位，更失去風度和總統風範；如果挑起支持者反彈、引發衝突暴亂，美國和他將是雙輸。

共和黨在密西根、威斯康辛、喬治亞和內華達、喬治亞等州提訟，要求暫停或重新計票，或指控開票不合法，但多個訴訟被法官駁回。網上有許多謠言流傳，指是舞弊證據。川普在威斯康辛、密西根和賓州都從領先，一夕之間或漸漸被白登超越，成為他指控作弊的理由，其實是昧於事實、故意曲解。

主因在很多州先計算3日選民親自投的票，然後再計算通訊投票，後者支持民主黨選民占多數。民主黨選前大力宣傳新選民登記，鼓勵採通訊投票，避免感染病毒。許多州選民登記民主黨選民也比共和黨多，開票自然出現川普得票領先、後來被白登逆轉的結果。川普陣營卻借題發揮，誣蔑開票過程詐欺。

川普的律師朱利安尼和川普長子艾瑞克4日公開指「費城正發生大規模選票詐欺」。朱利安尼說，「有大量郵寄選票可能來自火星或加拿大，或一個人寄出10萬張選票」。更有謠言說，白登4日凌晨頃刻間爆增13萬多張票，而川普卻一票未得，證明有假。川普也發文轉推，結果是一場烏龍。

實情是一家民營數據公司Decision Desk HQ輸入資料，把賓州一個縣的13萬8339票數誤打給白登，導致白登得票大增。事後這家公司已致歉，它本來就和官方計票毫無關係，只是營利公司資料出錯，卻被引用拿來加工，許多共和黨幹部轉推，指這是造假證據。其他謠言還有開票數多於選民數、郵局蓋郵戳作假等。

川營的策略似為：一，藉各種理由要求停止或拖延計票；二，指控計票作假；三，讓白登無法得到270張選舉人票而宣告勝利；四，即使白營宣布勝利，也要用訴訟挑戰，官司打到聯邦最高法院。

川普4日凌晨講話，指控在關鍵戰場州的領先一個接一個神奇消失，開票有假。威州、密州、賓州都先開選民親自投的票，支持川普者占多數，這是因為川普要求他們親自投票，別怕疫情。川普大幅領先後，接著開出通訊投票(各州都有上百萬張)後，白登逆轉。成為川普區分「合法」「非法」選票的標準：投給我就合法，投白登就非法。這話像在侮辱通訊投票選民和美國人智商。

美國通訊投票制度已實行數十年，川普要求停止計算通訊投票，各州根本不理會，法官也駁回訴訟。毋怪乎自由派媒體批川普「總統和民主制度對抗」。川普既輸了總統大位，又輸了風度，將留下歷史醜名。

用謠言指控選舉作弊，反映川普不服輸個性，他是為了面子找下台階，抑或在挑撥支持者上街頭抗爭？迄今外界未見共和黨大老出面為川普說法背書，箇中的蹊蹺太值得玩味。

在無證據下憑空指控選舉作假，要求重新驗票，有如打開潘朵拉魔盒，一旦破例，日後所有選舉輸家都可援例，選務將變得複雜混亂。如重新計票翻盤機會多大？從2000年至2015年，美國有4687場全州性選舉，只有27次重驗票，僅三次翻盤成功，卻都是票數差距極少下發生。川普要求重計票很難被允許，更難翻盤，何況開票現場通常有兩黨監督，造假機會偏低。

波特蘭等大城5日已出現民眾示威，要求計算每一張選票，出現小規模暴力。由民主黨與共和黨165個團體組成的「保護選舉結果」聯盟正等計票結果，聲稱「必要時隨時採取行動」。而支持川普的民眾此刻是洩氣的皮球，抑或是蓄勢待發的戰士，讓人擔憂。

川營明知法律戰難挽回敗選的事實，抗爭只是下台階，或在為群眾暴力抗爭升級作準備？現在川普、白登發言都要慎之再慎，但川普顯然不這麼想。

白登最後贏了，但須面臨川普的法律挑戰，川普想靠法律戰和最高法院翻盤，機會卻不高。以目前條件看，最高法院並沒有判決川普贏的絲毫根據。全美1.5億選民用選票決定輸贏，不是川普說了算。他可以不遵循慣例發表敗退聲明，卻不能拿社會穩定安全當籌碼。但願這場爭議別像2000年大選拖延36天才塵埃落定，能早日和平落幕。