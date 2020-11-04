贏家輸家除了白登川普 關注這些現象

「川普 vs反川普」的大選，是「紅潮」和「藍潮」對決，也是對川普與共和黨的全民公投。華爾街股市連兩天道瓊指數大漲423、555點，被解讀為金融圈用大數據分析研判會有明確結果，無論誰贏誰輸，這都是較有利的結局。不管川普勝或白登 勝，都是逾1億選民一人一票投出的決定，輸的一方應心平氣和接受，而大選的贏家、輸家除了兩位主角，還有許多配角。

一，中國和在美華裔 都可能成選舉輸家。不少評論說，如果川普勝了，中國處境會雪上加霜，除非北京調整政策，「屈就」美方要求；但以習近平強硬風格和塑造的反美氛圍，北京只能硬碰硬對著幹；即使川普落選、白登勝了，中共也沒理由高興，因為美國「反中」成主流輿論已難逆轉，白登只是策略和方法不同，長期可能對中國更致命。

二，川普如連任，第二任期在美華裔日子不好過？在川普「中國病毒」、「功夫病毒」、「美國疫情氾濫是中國的錯」指控下，還有華人幾乎一面倒挺川普。但紐約電視台亞裔記者近日遭駡「中國佬」(Chinky)、日裔鋼琴家被誤為華人被八人圍毆重傷，更多華裔同胞無故被侮辱責駡，反華風潮席捲全美，沒碰過不知川普遺毒危害，華裔應謹慎提防。

三，台灣也可能成輸家。蔡英文政府押寶川普贏，國慶祝賀影片刪減民主黨國會議員賀詞，被美媒發現後向民主黨致歉，但傷害已造成。獨派媒體天天刊白登醜聞(很多是謠言中傷)，比美國挺川媒體還反白登。很多台灣背景美籍僑胞也因川普「反中挺台」力挺他。如果白登勝選，不免尷尬。

四，無論川普勝敗，白宮風暴將至。川普已放話將開除國家過敏與傳染病研究院長佛奇，防疫專家佛奇的抗疫主張川普不喜歡；白登已公開說如當選將聘回佛奇。川普還可能開除聯調局長雷伊，追究FBI未宣布杭特‧白登醜聞助他競選。防長艾思博早已求去，更多閣員會被川普清算而去職。

五，多數州疫情升高，川普如連任成功，更不可能在防疫上改弦更張；如白登勝選，要明年1月20日才就職，這三個月疫情肆虐，美國蒼生百姓怎麼辦？難道年底或明年初全美病亡數要直衝40萬(目前逾23萬)，再度重創經濟？不幸這樣，所有美國人也是輸家。

六，川普無論勝敗還有近三個月任期。「德國之聲」質疑如果他輸了，是否利用總統職權宣布特赦自己、銷毀文件等，避免下台後遭司法追究。川普目前至少有11件訴訟等著他卸任後追訴，包括特別檢察官穆勒報告指川普有妨礙司法證據，還有選舉經費違法、稅務、詐欺等。如川普連任成功暫可豁免法律糾葛；一旦敗選，高昂訴訟費會拖死川普，這是「司法追殺」或「找回正義」？也存在爭議。

卸任總統未被起訴前能否先特赦自己，既無先例也富爭議。民主黨如掌控白宮、國會兩院，要挖深對立鴻溝或政黨大和解？美國制度不允許政治干預司法；川普如「遇難」，共和黨和川粉要群聚聲援或和川普切割，都是川普如敗選面臨的難題，也是他拚老命爭取連任的主因。

七，媒體和民調機構會有贏、輸家。約九成主流媒體、民調機構堅稱已改善抽樣技術和誤差，白登勝率達八、九成，川普勝率僅一成多。有如拿名譽和專業形象押注，開票結果將使失準的媒體、民調名譽掃地，堅持川普贏的少數不知名機構相對較不在乎。民調統計經數十年發展已成為一門社會科學，是否還值得信任？將造就新贏家和輸家。

八，網路時代競選失控，諸如「匿名者Q」(QAnon)等網站充斥謠言和電腦合成假視頻，包括杭特嫖童妓和其他變造影片，每則都有數百萬人點閱。向來不斷斥責「假新聞」的川普卻轉推，很多「黃川粉」也加工製造謠言，譬如指歐巴馬女兒和杭特一起吸毒、搞亂交等，道德無下限。香港蘋果日報更捲入花錢假造抹黑白登的報告，「黑白登」的行徑讓華裔形象蒙受傷害。

九，白登缺少川普強勢領袖特質，部分華裔崇拜川普、輕視普世價值，更偏信謠言，以致對川普近乎偶像崇拜般地癡迷。擁川、擁白取捨由人，但頌揚川普是「說真話的老實人」讓人很無語。這種認知和主流文明差距有多遠？在華人圈傳播謠言就算參政嗎？你我立場可有不同，分歧是多元社會常態，卻不應造假、仇恨和中傷，都是華裔待學習的新課題。