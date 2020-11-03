大選亂局陰影籠罩 這些因素左右大局

美國大選今晚完成投票，世界屏息以待，開票過程或選後暴亂陰影卻揮之不去。多數分析相信，白登 或川普 任一方如以懸殊比數大勝，局面會相對穩定，否則川普一旦領先將宣布勝選，不理會數百萬張通訊投票 能否如期送達並開出。而開票結果如不確定，人心和華爾街將陷入不安，任一方如貿然稱勝，實際卻落空，就可能成暴亂導火線，成為全美公敵和全球笑柄。

川普陣營近日開始在各州阻擾通訊投票或缺席投票計票。但部分州法律規定，大選日後3至17天，通訊投票仍可計入。這些州兩人得票數差距如很大，就很難做文章，但如在搖擺州得票數相近，就可能出現危險情勢，譬如賓州；而任何大州延遲開票結果，今晚就可能難揭曉勝負。

全美主流民調如果準確，白登和民主黨可能勢如破竹，不確定的選舉僵局或不致出現。美國廣播公司(ABC)1日就報導，白登可能重演比爾‧柯林頓1996年橫掃共和黨杜爾(Bob Dole)的歷史。當年柯林頓以49.24%得票率，勝過杜爾40.71%得票率，但選舉人票柯林頓以379張狂勝杜爾的159張，當選連任。「經濟學人」雜誌上周即預測，白登可能以350票比188票，擊敗川普。

大選爆冷門的唯一可能，是民調真的查不出川普支持者意向，或被川粉有意誤導。以下是今晚開票可能的觀察重點。

一，東部時區因時差關係開票最早，藍州、紅州勝負大局已定，不是重點。應注意觀察的是關鍵搖擺。佛州(29張選舉人票)、賓州(20票)、北卡(15票)、密西根州(16票)、喬治亞州(16票)都是風向球，這五個2016年川普勝選的州如失守逾兩個，意味川普大勢已去；反之，如川普拿下大部分州，表示和白登勢均力敵，還有可為。

二，通訊投票寄達早晚、計票快慢，可能成左右結果的關鍵。目前數百萬張選票在投遞路上，郵局可能難在3日送達。白登、川普得票如膠著(tie)，勝負在幾萬票以內甚至更少，在全部清點完成(fully reported)前是最危險時刻。部分州通訊投票須先核對選民簽名，過程繁複，可能須數日或數周。川普如搶先宣布勝選、後來落敗，就可指控選舉舞弊，民主黨「竊取」大選，情勢就很危險。

三，東岸各州後，接下來重點是威斯康辛州(10票)、德州(38票)，這兩州也是2016年川普勝選的州。如都被白登拿下，意味白登可逾270張選舉人票，川普敗局底定。即使川普贏了德州，白登前述戰場州如斬獲多，勝利仍在望，重點還是通訊投票開票要夠快。

四，川普執政，民調落後，大選處於守勢。佛州、喬州、北卡、賓州、密州、威州、德州，甚至俄亥俄州和亞利桑納州，任一州被白登攻下，都不是好兆頭。川普似認定川粉會親自投票，開票初期他會領先，準備提前宣布勝利，並想藉法律戰阻止計算未寄達的通訊投票，扭轉選情。

五，川普想提前宣布勝利，需先得到近270張選舉人票的半數，且未決的州已開的票也大幅領先，才具說服力，否則就有風險。因為：1，今年通訊投票選民超多，這些選票可能左右各州選舉人票最後歸屬，搶先宣布勝利錯誤風險很高；2，通訊投票是制度性措施，不是權宜之計，即使有利民主黨的得票，但只要截止時間前送寄，依法都須計入，否則可能導致法律糾紛或暴亂。網上流傳許多視頻，川粉腰插手槍，和腰間也別著手槍的「白粉」在街頭摩擦，場景讓人心驚。

從民調看，能讓川普提早宣布勝選的前提(選舉人票快過半數)不易出現。共和黨國會議員曾致函各電視台，希望不要憑出口民調(exit poll)過早宣布誰勝利。而今川普如這樣做，等於因私利而置國家社會安全於不顧。如鼓動群眾暗示暴力抗爭，即使總統享刑事豁免權，任內不會被追訴，但明年1月20日卸任後即可追訴，川普千萬別以身試法。

最後，川普會不會再給世界一個大驚奇，逆轉勝，讓全球媒體、民調和觀察家眼鏡跌滿一地？可能性雖有卻偏低。如果川普的普選票輸了，卻因選舉人票再度贏得大位，逾半數反川普美國人會瘋掉！它將意味總統選舉人團制有重大缺陷，可能帶動修憲風潮。反觀川營將欣喜若狂，但川普未來四年將把美國和世界帶向何方？讓人難以想像。川普勝利也可能意味美國民主受重創，社會難以太平，「川普現象」將成21世紀的大驚奇。