無論誰贏誰輸 美國分裂對立更難療癒

2020年美國 大選進入尾聲。這場選舉徹頭徹尾是負面競選(negative campaign)，人身攻擊不斷，政策辯論偏低。疫情衝擊、川普 風格和施政爭議，加上2016年大選媒體民調失準意外，有人認為民主黨迄今不甘心，選民急著趕川普下台；而挺川普的右翼群起對抗，整場選舉兩邊都充滿情緒，甚至互相怨恨報復，激烈拔河。「川普和反川普」對決，白登 戲份反而不多，而勝選者選後面對一個分裂加劇、很難療傷止血的美國，難說有真正贏家。

大選已變純粹人身攻擊對決，也是選前亂局的延伸。疫情肆虐八個多月，隨著冬季臨近各州疫情升高，川普政府抗疫失敗，避談疫情，任令病毒蔓延，投票過程也爭議連連；而黑白種族糾紛、警民衝突，白人主導國家發展進一步被撼動，使部分白人危機感空前。選舉變成多元族裔聯盟和保守右翼兩大陣營的碰撞，媒體言論兩極化，種族主義幽靈貫穿其間，下任總統無論誰當選，正當性都會被質疑。

直言之，這場大選是美國數十年自由化洗禮後，遭遇空前反撲。從聯邦最高法院大法官金斯柏病逝，共和黨和川普迫不及待提名通過巴瑞特繼任，反映左右路線的對決。包含婦女墮胎權、歐記健保前途、種族平權、擴大醫療照護、移民政策等，即使民主黨一舉拿下白宮、參眾兩院，終止川普許多政策，也會有連串憲法挑戰，使戰場延伸到保守派占6：3優勢的聯邦最高法院。

但正如巴瑞特在參院聽證說法，政策價值不是最高法院決定。最高法院近日連判三個州的通訊投票可依各州法律延長收取時限，並未一面倒作出有利川普的判決，讓川普火冒三丈。他30日凌晨3時連發推文嗆保守派大法官幫白登當選，顯然認定大法官須為共和黨服務，回報提名之恩。這種對憲法和最高法院的錯誤認知，難怪川普被譏為「法盲」。

白登即使勝選，想恢復國家平靜並不容易。許多評論早就預測，無論誰當選，反對一方不會善罷甘休，可能藉選舉舞弊興訟、群眾示威反抗。尤其極右民兵武裝組織氣燄很高，投票期間已公然持槍「監督」民眾，除非川普連任，將來政府如何處理左右兩極端的選民，並非易事。

正如「紐約時報」專欄作家克魯曼擔憂的，「美國社會充斥瘋狂陰謀、右翼恐怖主義高漲」，如認為白登上台就能撥亂反正，太過天真；他歸咎這是「川普遺毒」。但持平而論，民主黨極左思維走得太遠了，未能旁顧保守派態度，也應負部分責任。

反川普的選民明顯受夠了川普四年來的跋扈任性，肆無忌憚，想「恢復常態」；但挺川普選民卻認為，美國發展已脫離制憲時期憲法條文，譬如脫離宗教規範、墮胎合法化、倡導LGBTQ等平權都幾近失控，不能再放任自由派「胡作非為」。雙方都有極強烈意圖導致兩極化難妥協，使選後可能繼續動盪分裂。

如果近似伊斯蘭激進狂熱的情緒蔓延，美國本土極端勢力可能變得更難測而具威脅性。1996年奧克拉荷馬州白人激進分子麥克維炸毀聯邦大樓，168人死亡、逾680人受傷的教訓記憶猶新。大選殺紅眼是否激化左右兩端激進勢力，尤其疫情被說成「中國病毒」，全美亞裔常無端受害，更值得華裔警惕。

這場大選冷靜、理性的政策辯論極少，醜聞和負面競選成主軸。川普四年來各種爭議成為競選包袱，即使未爆新的醜聞，死忠川粉對醜聞也「免疫」，但包括紐時揭露他2016、2017年只向國稅局繳稅750元，川普已承認。許多共和黨長年支持者隱密改投白登，多少將對川普勝敗造成影響。

同樣，川普陣營揭露白登父子醜聞，民主黨選民寧可川普下台優先而「免疫」，使共和黨難複製2016年用「電郵門」擊敗喜萊莉‧柯林頓的戲碼。而川普視對手如仇敵，譬如在密西根州帶領民眾高喊把民主黨女州長關起來；30日推文直指白登是「犯罪家族」，或已涉誹謗名譽。這些挑起仇恨的煽動加深右翼對白登和民主黨的惡感，使白登即使入主白宮也面臨川普這四年的處境──形象破毀、總統威望盡失，國家社會更分裂。

這是一場只有仇恨和勝敗，以人品和道德為武器的無底限選戰，兩位候選人都聲名狼藉。到底是民主制度的合理競爭，抑或已跨越界線，讓人為美國民主的運作和自毀惋惜，也讓專制國家有證據譏諷民主，歌頌獨裁。