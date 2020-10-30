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這些因素真假 將決定川普、白登勝負

社論

距大選投開票日僅四天，美媒、中共黨媒和外圍、台港媒體很多評論堅信川普絕對會勝出，連任成功。這些評論列舉許多因素，完全否定主流媒體和機構所有民調，指白登平均領先8.8個百分點是假的，川普「隱性支持者」會欺瞞民調，重演2016年逆轉的歷史。這種聲音在美國不是主流，但說法有一定根據，川粉也相信，不妨參考並和現實對照。

一，民調還準嗎？是最大懸疑。目前只有一兩個民調認為川普會贏。包括挺川普的福斯新聞網也不看好川普。所有民調都檢討2016年失準教訓，改善取樣、統計和交叉對比，希望能客觀反映結果。困難卻在電話調查取樣即使改以手機為主，但部分川普支持者認為民調想詆毀和中傷川普，傾向沉默不表態或故意誤導民調。但即使這樣，就表示川普會贏嗎？

二，選民登記和提早投票。目前逾7500萬選民已投完票，估計反川普選民占七成，支持川普者僅兩成多；但後者3日親自投票後情勢會改觀。

選民登記看似民主黨占優勢，但也有人說共和黨領先。佛州為例，3月迄今民主黨僅新增10萬選民，共和黨卻增逾20萬；另一關鍵州賓州，民主黨迄9月底新增6萬選民，共和黨則新增14萬。川普團隊號稱全美動員250萬義工草根式爭取選票，可幫川普贏得大選，痛擊自由派媒體和民主黨。

三，非裔和西裔選票不再是民主黨專利。川營說，今年許多非裔、西裔支持川普。極少數民調顯示，佛州西裔支持川普勝過白登；也有民調說，白登在西裔男性領先川普幅度有限。但全美調查逾八成非裔支持白登。2016年全美有800萬原支持歐巴馬的選民未投票，直接導致喜萊莉‧柯林頓敗選，白登會彌補這個弱點。

那一方選民較熱情？蓋洛普月初調查，八成民主黨選民自稱比上次選舉熱情，比共和黨選民多出5%。但反川普風潮和多數民調指川普落後，激發雙方更多選民投票，對誰更有利？只能等著瞧。

四，疫情效應。中西部和南方疫情急升，全美單日確診人數連創紀錄，股市劇跌。但川普群眾造勢不斷，川粉相信川普已做了該做的事，疫情嚴重不能怪川普。是耶非耶，老年群體不滿川普抗疫影響有多大，可能成川普敗因。

五，造勢場合冷熱。有人認為川普所到之處人山人海，川普魅力、川粉熱情和群眾規模遠超過白登。而白登造勢場合少，既隱藏缺點也是策略運用，被批評是老邁缺乏活力。反川的多數選民也可能較沉默，但會用選票趕川普下台，造勢場合能否反映真實政治行情，充滿變數。

六，對種族緊張和分裂、團結的認知。川普任命的前防長馬提斯說，他從未見過如此不想團結國家的總統；489位前閣員、退休高級將領連署反川，指川普分裂族群和國家。但川粉根本不在乎，反而認為民主黨才是元凶。BLM運動打砸搶燒，川普強調法律和秩序，隱含白人至上意識，使川普爭取高中以下學歷白男無往不利，但郊區婦女川普落後白登20%如屬實，川普就很危險。

七，白登父子醜聞和川普形象。杭特的「電郵門」對白登殺傷力多大，主流媒體或部分共和黨議員認為，醜聞牌是假，且為時已晚，難挽頹勢。但擁川團體利用網路加工傳播，可能重傷白登。反之，川普謊言連篇、私德不佳對川粉也「免疫」，無法傷害川普。

八，支持川普「丟人」嗎？極少數預測川普贏的Democracy Institute民調，指川普全美以46%比45%領先白登。它的調查發現，77%川普支持者說，親友同事支持川普都隱瞞真相；反之，支持白登的人只有13%會這樣，表示川粉有無形壓力不表態，潛在川普支持者多過白登。

九，敵人希望誰當選，表示那個人對敵對國有利？台灣因川普反中挺台，媒體網站挺川普聲浪較高；少數中共黨媒也看好川普、唱衰白登，俄羅斯暗挺川普，耐人尋味。川普連任有利或不利美國，又是另一爭議。

十，郵寄投票爭議。各州郵寄選票要3日截止或更久以後，全美已有近50起訴訟。共和黨想抑制通訊投票，或讓遲到的通訊投票無法計入，目前在多州受挫，計票是否成為爆發衝突的導火線，備受關注。

川普如想勝選，須靠上述因素發揮作用；反之，就證明川普和川粉只是「迷信」和一廂情願，被自己主觀意識蒙騙。誰真誰假？川普還有第二次好運嗎？3日晚見真章。

川普 白登 民調

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