台海最危險時期 美日大演習純屬巧合？

美國 11月3日大選日，被許多評論認為是台灣 海峽最危險時期，因為中共可能利用美國開票過程爭議，自顧不暇，趁機奇襲攻占台灣。無論這種臆測是否出現，美國、日本、加拿大26日起，集結數十艘戰艦、數百架軍機和4萬6000官兵，舉行「銳劍」(Keen Sword)演習，地點就在日本本土、沖繩和周邊海域，靠近台灣北部，11天演習涵蓋美國大選日，是巧合或屬有意，用行動不指名地警告北京 ，引起聯想。

美軍這次演習出動9000人，包括「雷根號」航母打擊群，可搭載F-35垂直起降戰機的日本準航母「加賀號」也加入。駐日美軍指揮官施奈德說，兩軍部隊可運送兵力到釣魚台列嶼。日媒指出，這番發言是美方為日本維護尖閣諸島(日方對釣島的稱謂)主權背書，牽制中國。然而，近在咫尺的台灣，未嘗不是間接受益者。

美軍一架RC-135W電子偵察機日前疑似飛越台灣北部領空，美軍先證實，後來和台北國防部一致否認，被認為極不尋常。美中台三方角力動作不斷，蔡英文總統雙十國慶談話被認為調子偏軟，但她提及「願20年後的台灣人，回想起2020的時候，會想起正是這一年，因為我們在時代中把握機遇，在變局中勇敢前進，克服了挑戰、擺脫了枷鎖」，被指是「台獨時間表」，北京因此對蔡「倚美謀獨」大肆撻伐。

北京批蔡政府「謀獨挑釁」，重申九二共識才能重啟對話。共軍戰機不斷飛入台灣航空識別區示警，央視連續報導「台諜案」，聲稱破獲百起台諜。人民日報還發表「告台灣情治部門書」，通篇指控台獨「末路戰車」，揚言戰事一旦不幸爆發，罪魁禍首必是「台獨」，幾乎是「哀得美敦書」的備戰威嚇。北京擺強硬態度，也在防止美方透過台海局勢製造「10月驚奇」，不讓台灣利用美國選舉挾美以制中。

川普打「台灣牌」既是選舉策略，又能實質牽制北京。26日公布今年第四波對台軍售細節，將售台100枚魚叉反艦飛彈，是繼21日宣布售台海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈後，七天內第二波軍售。

更重要的，美方藉此開放軍用規格的GPS導航供台灣使用，讓飛彈導航精準度大增，連台灣自製的雄二、雄三反艦導彈都可能都受益，這種「濱海壓制模式」能遠距針對大陸沿岸、港內艦船攻擊，可增加台灣反制共軍攻台的籌碼。

此外，美軍太平洋艦隊飛彈驅逐艦「貝瑞號」日前又航經台灣海峽，是美艦今年第十度在台海巡航。美中台都以實際軍事行動，表達對「區域穩定」的不同詮釋，讓人嗅到台海充滿危機煙硝味。

力主美應「戰略清晰」保護台灣的美國外交關係協會會長哈斯，日前在一項網路座談說，美方不會介入因宣示台獨而引發的兩岸衝突，不能將之視為「台獨提款機」。而一向立場傾獨、深受前總統陳水扁與蔡英文信賴的前國安會秘書長邱義仁表示，任何務實的政治人物都知道，台灣有怎樣的能力和資源？連陳水扁都踩煞車，「除非瘋了才會搞台獨」。

邱義仁精確傳達蔡英文的務實思維，台灣民情與社會氛圍不容任何人將台灣綁上戰爭火架。問題是借殼中華民國即使不踩紅線，台灣卻不會放棄爭取主權獨立自主，兩岸關係漸質變，「維持現狀」能挺多久？兩岸關係已沉入谷底，習近平在兩個一百年的急功驅使下，美中台各自認定底線的戰略清晰能維持多久？都有疑問。

習近平為鞏固權力，擎著反獨大旗作內宣，想震懾台灣，所以軍機騷擾不斷。台諜案實質破壞兩岸交流穩定基礎，讓「兩岸民心融合」在島內成為政治毒藥，凡「言和」都會成為民間攻擊對象。台灣民眾連「中國情」都難以維繫，自認「台灣人也是中國人」比率日漸稀微，北京無法實質爭取台灣民心，文攻武嚇只會讓台灣離中國越來越遠，難道只剩兵戎相見的悲劇之路可走？

台灣可以不挑釁中共，卻不能不在國際變局中爭取讓自己生存的機會，未必是「台獨時間表」，但北京的作為，讓台灣總體愈來愈有和大陸「不接觸、不談判、不妥協」的三不意味。大陸當下也不在乎台灣人民情感認同和需求，無法求戰，卻持續拿著巨棒威嚇台灣，如何解開兩岸僵局？

習近平當局內外強硬作為，讓歐美反共防中意識高漲，台港民心都漸行漸遠，未來如何收拾殘局，已成北京的棘手難題。