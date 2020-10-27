極右和極左 成美國大選的最大威脅

11月3日大選之夜，開票結果如果拖延，是否導致動亂，甚至流血衝突或「內戰」，陰影揮之不去。即使路透／Ipsos民調發現，如白登勝選，79%民眾表示會接受，包括希望川普 連任的人有59%也接受；但也有16%民眾說，會採取某種行動挑戰結果，包括公開抗議或訴諸暴力，關鍵就在暴力威脅。

有個讓人不安的訊息最值得留意。川普總統首場辯論，回應是否公開譴責白人至上團體時，他說，"Proud boys, stand back and standby"(驕傲男孩，退後待命)。極端團體成員如何解讀？

有位叫Walter的年輕白人假扮川普支持者，混入這個團體採訪其成員。一位穿著防彈背心的中年男子說，我們理解川普在說「等待我的命令」。「如果川普沒再被選上，就會有暴動，OK？那就會有內戰，我保證是這樣」「拿起你的槍，做需要做的事」。這段視頻在Facebook、Twitter和TikTok都可找到。

這種顧慮不是恫嚇而已。密西根州13個武裝組織極端分子日前被聯調局(FBI)逮捕，被控陰謀綁架民主黨籍女州長惠特默。奇怪的是他們自認在維護憲法，他們還陰謀想發動200人攻擊國會，綁架更多州長和國會議員。

類似組織還有「布加洛男孩」(Boogaloo Bois)等，和傳統右翼不同，他們極端痛恨民主黨大政府主張，認為政府不應管民眾的事，有人曾因殺警察而被捕。他們也支持川普，有根深柢固的白人至上情結，認為美國 應是白人組成的國家，不歡迎外來移民，被非裔組織定位為仇恨團體。

這些所謂Trump Avengers(川普的復仇戰士)不信媒體、不看新聞，只看QAnon的消息。QAnon就是Q匿名者(anonymous簡寫anon)網站。他們堅信「深層政府」正推動不利川普的各種邪惡計畫，網上充滿各種陰謀論和謠言；川普言論卻常和他們暗通款曲。

紐約時報曾報導，大多數匿名者Q的追隨者相信，除了川普，雷根後歷任總統都屬深層政府。BBC也報導，有些Q的追隨者相信，川普是要拯救世界的人。川普上任後這類組織活動增加，包括用代號17(Q的英文字母排序)或「追隨白兔」(隱喻進入通往國家陰暗秘密的洞穴)，網上非常活躍。

2017年10月，川普曾公開提到現在是「風暴 前的寧靜」(the calm before the storm)，記者追問是什麼風暴？川普答「你將來會知道」。他要「驕傲男孩」待命，隱含讓人不安的訊息，共和黨參院領袖麥康諾和多位重量級議員不以為然。

和極右對立的另一端，極左團體也很可怕。「黑人的命也是命」(BLM)示威，許多無政府主義激進分子加入打砸搶燒，包括川普提到的ANTIFA(反法西斯)。極左和極右對抗，兩邊都擁大量軍火，一旦爆發選舉糾紛，就可能導致流血衝突。

2018年富比世雜誌曾報導，美國約8%的人屬極左群體，6%的人屬極右。左右兩端如只是思想、言論，不涉暴力，受憲法保障；但訴諸武力就是社會不定時炸彈。美國外有伊斯蘭恐怖組織威脅，內有本土極端組織，大選左右之爭尖銳對立，這些團體蠢蠢欲動，正醞釀「完美風暴」，只要有人點燃引信就會爆炸。

不少預測認為，3日大選之夜開票初期，川普如以懸殊比數落後，譬如在北卡、佛州和喬治亞等州得票不理想，可能讓他自我約束，也可能激化情緒；如果他從領先後來被白登趕上而敗選，情勢更危險。川普已多次指控選舉不公，部分紅州的民兵帶槍到投票所外100呎內「監督」投票，川普又暗示支持他的極端組織「待命」，他一念之間就可能打開潘朵拉魔盒，引發暴亂。

但川普並非毫無顧慮，敢孤注一擲推動「焦土策略」(scorched earth strategy)。因為卸任總統本享有極高禮遇，如敗選可回歸房地產業，憑前總統的光環賺錢發財，出書、演講，甚至2024年再選；即使可能面臨法律訴訟，不致成全民公敵。反之，如下「指令」而導致動亂，危害國家和民眾安全，各種法律和道德責任追究，成眾矢之的，絕不聰明。

同樣，極左團體也應受強力約制。川普是現任總統，有責任指揮政府部署防暴，但目前看來似一片空白。FBI、國土安全部等負責維安，臥底偵察、掌握情報，希望情勢不致失控。美國大選暴力威脅嚴重，民眾須囤糧買槍防範，是自由民主的諷刺；萬一引爆衝突，星火燎原，如何再宣揚美國民主和偉大？