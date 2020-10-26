2020年總統大選 民調行業押上前途

2020年總統大選，如果以現在各權威機構的民調 為準，則川普 總統已輸定，民主黨總統候選人白登可以躺贏；民主黨人對選情十分樂觀，已在等著開香檳慶祝。但川普仍展現驚人鬥志，每天兩到三場造勢活動，在幾大關鍵搖擺州穿梭拜票。他在22日總統大選最後一場辯論中，不僅對連任信心滿滿，還信誓旦旦說共和黨將奪回國會眾院控制權。現在距投票日僅八天，人們經歷2016年民調失準的經驗後，難免會問：今年民調到底準不準？

在全美多達5900萬選民已完成提前投票之際，權威民調機構蓋洛普(Gallup)最新公布民調顯示，多達56%選民認為，川普不配再連任；而一向力挺川普的福斯新聞(Fox News)民調也顯示，川普在多個關鍵州民調都落後白登。這些民調無一例外地遭川普斥責為「假新聞」。共和黨籍知名民調專家Frank Luntz上周在福斯新聞受訪說，「這次川普若再打破民調預測，爆冷連任，民調這個行業就玩完了，我得改行，另謀職業」。

今年以來，幾乎所有大小民調，白登支持度都領先川普。Real Clear Politics綜合各種民調取其平均數後顯示，白登在全國性民調平均領先川普7.9個百分點，在搖擺州領先幅度則在誤差範圍內，為3.8個百分點。但正如Frank Luntz所指出，有了2016年民調失準的教訓，民調行業正面臨信用赤字，民眾對民調沒信心，或者半信半疑。

2016年民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓在各種民調一路領先川普，與現在白登領先情勢類似。當時FiveThirtyEight根據綜合民調模型預測，喜萊莉當選機率為86%；有了2016年的馬失前蹄教訓後，這個機構現在仍堅信白登當選機率達88%。

2016年大選民調失準讓民調機構顏面掃地後，不少人冷靜分析，失準原因包括：一，經過歐巴馬政府八年執政，人心思變，而川普以政治素人之姿投入選戰，他通俗易懂的草根語言、不同於傳統政治人物言行，給想改變華府政治圈的人們帶來想像空間。

二，一些對川普和柯林頓的負面選戰感到厭倦的選民不投票，使投票率與民調有落差，柯林頓「躺槍」。而川普當時民調落後喜萊莉的幅度，也基本在誤差範圍內。

三，民主黨內一些溫和派內心支持川普，卻不願在民調中表態，成為川普所稱「沉默的大多數」，讓民調根本不能反映這部分選民動向。

2020年大選會不會再度出現「沉默的大多數」逆襲？誰也說不準。不少選情分析專家指出，今年選民提前投票十分踴躍，提前投票者中，民主黨選民是共和黨選民的兩倍，以此得出結論稱民主黨選情更樂觀。但據U.S. Election Project研究，事實上，2016年選舉也有多達38%選民當年在11月8日投票日前就投票，因此不宜誇大今年提前投票踴躍的情形。

儘管如此，民調機構2016年後亡羊補牢，採取一系列改進民調的努力仍值得注意。一，為提高受訪率，防堵民調死角，增加對受訪者尤其高中以下學歷人士的取樣，爭取這個族群配合民調；二，增加不同族群樣本，希望使關鍵州的民調更準確；三，調查樣本增加郊區和鄉村的占比。四，訪問途徑從以座機電話為主，轉為以手機號碼為主。

這些改進顯然都針對2016年民調「漏計」的選民而對症下藥，不過專家仍擔心難以接觸到川普的「隱性支持者」。另一方面，新冠疫情作祟，可能影響民調準確性。例如某個地區受訪者受訪時表示將投票，卻因疫情在選舉日前突然惡化，擔憂自身安全而放棄投票。而今年提前投票、缺席投票和通訊投票 大幅增加，更增添投票率的不可預測性。

另一可能影響民調準確的因素，由於負面選舉愈演愈烈，川普一再強調通訊投票導致詐欺，也不承諾一旦敗選會和平移交權力，導致選民對今年選舉是否公平、自己的票是否被公正計入，都缺乏信心，影響投票熱情。所有這些因素，都決定民調完成的時間距大選投票日愈遠，就愈可能失真。

由於今年兩黨候選人競爭異常激烈，雙方競選開支與動員規模空前，預計今年將有1.5億人投票，占有投票資格選民的68%。隨著選舉投票日迫近，有選戰分析人士警告，川普若在此次大選中連任，對民調行業將是毀滅性打擊，證明這個行業存在著根本性缺陷。民調是存續或消亡，整個行業的信譽和未來前途都押上了。