靠山崩塌 川普成也白人、敗也白人

距投票日只有10天，川普 總統的全國民調 仍大幅落後。RealClearPolitics的平均民調顯示，他目前落後白登 8.1個百分點；538網站則顯示，他落後白登10個百分點。538的預測模型更顯示，川普的敗選機率高達87%。

2016年，川普最後靠幾個關鍵州逆轉勝，贏得304張選舉人票，喜萊莉‧柯林頓僅獲227票。今年他想重演歷史的可能性不高。在七個最後決戰的關鍵搖擺州，川普在賓州、佛州、北卡和亞利桑納都落後，只有俄亥俄、愛阿華和喬治亞與白登旗鼓相當。但白登在七州以外，已篤定可取得256張選舉人票，只要在民調仍領先的賓州和佛州拿下其中一州，就可達到勝選所需的270票，形勢對川普非常不利。

為什麼川普今年形勢落後？川普如敗選，最大原因可能是白人選民。他2016年靠白人奪得白宮寶座，但今年卻可能因部分白人放棄他，使他的形勢岌岌可危，正應驗「成也白人，敗也白人」的奇妙發展。

一，2016年川普在白人選民中得票比喜萊莉多20個百分點，是他獲勝的關鍵。但今年白人選民出現巨大變化，主要是川普失去沒上過大學的白人的支持。著名民調家狄席拉(Ruy Teixeira)認為，這類白人選民放棄川普，將決定今年選舉結果；如果川普能爭取到較多這類白人選票，他可能只是小敗；如果無法挽回他們的支持，他就可能大敗。

據狄席拉研究，今年白人選民占全美選民的72%，其中沒上過大學的白人占全美選民的41%，上過大學的白人占31%，由於沒上過大學的白人選民眾多，他們的投票取向對選舉影響最大。

2016年，川普主要贏在沒上過大學的白人，他的得票比喜萊莉多37%。但最新的NPR/PBS民調顯示，川普目前在這類選民中只領先白登11%，從四年前的37%跌至現在的11%，是翻天覆地的巨變。但不同的調查有不同結果，例如洛杉磯加大的Nationscape研究發現，川普目前在沒上過大學的白人選民中，領先白登15%；紐約時報/Siena學院20日公布民調顯示，川普在這類白人選民中仍領先23%。就算從四年前的37%減至23%，差距高達14%，仍是巨大轉變。

二，為什麼沒上過大學的白人放棄川普？主要原因可能是疫情和經濟現狀。20日的紐約時報民調顯示，65歲以上選民中，51%不滿川普抗疫表現，滿意者只有41%，反映年長者受疫情威脅，認為川普沒有保護好他們，過去年長選民多數支持川普。經濟方面，全美目前仍有1100萬人失業，疫情控制不好，經濟難恢復，川普是現任總統，這方面只能失分。

白人選民放棄川普，還有一個具體原因。研究發現，過去四年，全美沒上過大學的白人減少500萬，因為這類白人選民是川普的基本盤，因此對川普不利。紐時20日的民調顯示，包括賓州、威斯康辛、北卡、密西根和佛羅里達等關鍵州，這類白人選民都比四年前減少了。

川、白的選民組成有別。川普依靠沒上過大學的白人，這類選民占今年全部選民的41%；白登的選民則包括上過大學的白人(占31%)，包括男性和女性；另外，加上少數族裔(占27%)。川普在沒上過大學的白人中仍領先白登30%，但上過大學的白人男性和上過大學的白人女性多數放棄他，這個轉變將是今年選舉的決定性因素。

三，上述對白人選民的分析也解答了一個謎題：四年來，川普的支持度一直維持約40%，無論川普爆出多少醜聞，這個基本盤支持度一直維持不變，好像完全不受川普負面消息影響，為什麼？

上述分析顯示，川普的基本盤正是占41%的沒上過大學的白人；這類白人選民的特徵，包括較保守傾向、在意白人至上理念，對川普被質疑的缺點，他們不在乎，是他們忠於川普的原因。過去20年，這類白人在全球化過程中也是受害人，他們以前的製造業工作，薪金足以買房和供子女上大學，但全球化將他們的工作外移到墨西哥、中國，他們的生活陷入困境，經過川普的民粹主義煽動，憤怒情緒爆發，並認定川普是他們的救星。

近20年，美國職場又變得知識化，員工要求特定技能和科技化，這種轉變正是沒上過大學的白人的軟肋。他們無法適應，容易被社會放棄，成為受害人；他們對知識、科技和自由派抱著敵意，就算川普敗選下台，將來仍是社會的不定時炸彈，一經煽動很容易演變成政治風暴。