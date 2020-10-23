白登兒子的電腦vs.川普的中國帳戶

美國大選再過11天就投開票了，「10月驚奇」如今變成白登 、川普 兩人的醜聞泥巴戰，天天有驚奇。昨晚最後一場辯論後，白登兒子杭特的「硬碟門」醜聞，或川普在中國 的銀行秘密帳戶，他繳稅給中國比繳給美國多，雙方選民各護其主、各取所需，聯調局最後關頭是否站出來給白登致命一擊，是最大變數。杭特的醜聞會不會逆轉白登的領先優勢？川普是否再被爆其他醜聞？全球關注。

川普陣營和反川普陣營顯然都把能傷害對方的「核彈」，留到最後關頭才釋放。2016年喜萊莉‧柯林頓「電郵門」風暴，喜萊莉從民調大幅領先川普，受電郵門衝擊後一路下滑，最後兩人差距僅2~3%，川普靠六個搖擺州微小得票領先而拿下六州選舉人票，意外擊敗喜萊莉。川普的頭號打白登大將朱利安尼再爆「硬碟門」，明顯想重演2016年逆轉勝戰術。

但嚴格說，這是「冷飯新炒」。目前爆料內容2019年已出現，FBI拿走那部電腦，調查杭特是否涉及洗錢，並未起訴。而國會參院在共和黨主導下，今年9月完成調查白登父子，87頁報告也未發現白登不當操控美國對烏克蘭政策，或有行為不端的證據。

另外，川普任命的FBI局長雷伊去年9月在眾院聽證，指俄羅斯企圖抹黑白登，干預美大選。這些背景都使主流媒體拒絕刊登「硬碟門」內容，連向來挺川普的福斯新聞網都拒使用朱利安尼提供的爆料，也是因朱利安尼的接頭人烏克蘭國會議員Andriy Derkach和俄羅斯情報單位關係密切，正被FBI調查，朱利安尼已失去信用。

媒體在難辨真偽前，寧可謹慎，何況自由派媒體本就站在反川普一邊，豈肯再被川營「再度通俄」所利用。這些背景下，川粉責怪媒體偏袒白登，其實各有立場。

平實而論，白登涉及施壓烏克蘭總統，開除正調查Burima能源公司的檢察長，而杭特‧白登在該公司任顧問，月領5000至2.5萬美元，2014年至2019年共領走85萬美元，顯然是利用白登副總統職權，涉及官場倫理和腐敗，白登也公開承認「考慮欠周」。他前天辯駁說，朱利安尼的爆料是「垃圾」，參院共和黨議員強森和多位情報主管早已指爆料毫無根據，是「川普的走狗」選前最後一搏，想詆毀他和家人。

但新的爆料指白登家族涉及中國華信能源公司，該公司聘杭特為顧問，年薪1000萬美元，還有股權；有封電郵提及股權比例分配六人，有「大人物」，川營影射就是白登。華人圈甚至傳聞，爆料和薄熙來私生女薄甜甜或江澤民有關，更讓人匪夷所思。指控真假，看來白登會拒絕回應。

相對於白登醜聞，「紐約時報」報導，川普在一家中國的銀行開戶，卻未向國稅局申報。帳戶是用川普國際飯店管理公司名義，2013年至2015年用這個帳戶向中國繳稅18萬8561美元。川普的律師辯說，該公司2015年起已停止運作，但銀行帳戶還在。

反川普的人質疑，川普表面上處處和中國為敵，但2006年起，川普集團至少成立六家公司，想方設法在中國和香港做生意；川普女兒伊凡卡向中國申請18項商標專利，都在川普上任後獲北京火速批准。中共表達「善意」，川普家族利用總統權勢鋪墊後續利益，就算川普卸任，商機和利益會持續多年。

紐時爆料的中國銀行帳戶，可能就是承租紐約曼哈頓川普大廈三層樓的中國工商銀行，這就涉及利益未迴避的爭議。此外，川普2016年當選後，以1580萬元將曼哈頓一棟大樓、一套頂層公寓賣給和北京關係密切的美籍華裔女商人，川普獲利560萬元，豪賺五成利益。

相對於川普2016、2017年只繳給美國750元所得稅，之前卻繳給中國18.8萬元，他在英國、愛爾蘭還有外國帳戶，有無向國稅局申報？聲稱愛國的川普這些事，讓反川普者更反感，但川粉卻不會計較。川、白兩陣營支持者對醜聞都信者恆信，不信者恆不信，變成互擲泥巴大戰。

即使逾4000萬選民已投完票，95%選民自認心意已決，這場像古羅馬血腥格鬥場的選舉，還是讓選民心驚肉跳。民主制度允許深挖政客作為是制衡監督，但如淪為造假，真相是非模糊，美國總統無論誰當選，形象都破損不堪，讓美國蒙羞。而未來10天，情報單位是否像2016年FBI局長柯米突然宣布重啓調查喜萊莉一樣，翻轉選情？川普還有沒有機會大逆轉？且走著瞧。