川白都說自己輸了就是作弊 有何危險？

川普 總統多次公開說，「我輸掉大選的唯一可能性，就是選舉作弊」，因此不承諾接受大選如果選輸了會接受結果，並和平移交政權。意外的是，白登上周也說，他「唯一敗選的可能」是川普陣營在投票所「動手腳」。兩位「準總統」無異在否定大選投票的公正性，難怪上周美聯社和美國 民意研究所民調，僅不到半數選民有信心今年大選能精確計票，民主黨選民反而以53%比28%，比共和黨選民更沒信心。

今年大選因兩黨激烈對立，雙方都怕自己輸了，政客趁機搧風點火，似在預告今年選舉開票或選後引發暴力衝突，造成星火燎原，讓人擔憂。

美國是當今選舉制度最便民，也相對鬆散的國家。18歲以上公民只要登記為選民就有投票資格。而在海外從商、留學等，或在國內不同的州工作或就學，都可申請「缺席投票」(Absentee Ballots)，派駐海外的數萬美軍、外交人員就採缺席投票；即使人在美國家中，也可申請「通訊投票 」(Vote by Mail)或提早投票。多數州不必提供任何理由，只須寫信、打電話或上網申請，就可用郵寄選票履行公民權利。

不可否認，過去曾發生不是公民，卻冒充公民投票的案例。今年已有多起爭議，包括司法部上月24日宣布，聯調局和地方正調查賓州發現被丟棄的郵寄選票；威斯康辛州也發現三箱郵件被棄置水溝，裡面有一些郵寄選票；新澤西州10月7日有名郵務員丟棄上百張郵寄選票及大選文宣而被捕，讓川普和支持者指控郵寄投票舞弊更振振有詞。

但這些指控可能屬政治語言或布局。因為一，川普和梅蘭妮亞住所登記在佛羅里達州，夫婦都採通訊投票，卻拚命反對通訊投票，難說服人。全美45州和哥倫比亞特區數十年來都不需理由即可申請，包括共和黨的「紅州」，如果有弊端為何不及早修正調整？

二，過去研究，通訊投票以年長群體、低收入或少數族裔使用較多。2016年，全美近四分之一選民，即3300萬人使用郵寄或缺席投票。今年疫情肆虐，更多人採通訊投票或提前投票，目前已2700多萬人完成投票。川普或因認定通訊投票有利民主黨，拚命醜化指有選舉舞弊，似在為如果敗選發動抗爭布局。

三，智庫布魯金斯研究院報告，並無證據顯示郵寄投票引發弊端，或使哪個政黨獲利。史丹福大學Daniel Thompson等四位學者研究1996年至2018年歷次選舉郵寄投票，也發現對任何政黨都沒有好處。譬如民主黨主政的加州，今年5月補選一席國會眾議員，因疫情影響多數選民採通訊投票，結果共和黨勝出，是該選區1998年以來首次擊敗民主黨，通訊投票並未「做掉」共和黨人。

四，美國選務由各州縣市政府執行，選票發放收取、郵遞過程難免有少數意外個案，卻不能以偏概全，認為是「制度性、系統性作弊」。譬如前述被丟棄選票，並無法證明選票是投給民主黨或共和黨，指控它作弊缺乏證據。紐約大學Brennan Center for Justice研究也有相同結論。

目前縣市政府收到郵寄選票後，會先核對投票人選民登記資料後拆封，掃描投票結果進電腦，等待大選當晚才一併統計，這部分可能被指控可作假。民主黨選民大量使用通訊投票，目前只是「假設」；因為共和黨選民也可能大量運用郵寄選票，現在就「抹黑」選務公正性，非常危險。

五，白登也質疑選輸了就是川普「做手腳」，可能和喜萊莉．柯林頓等人建議他大選當晚通訊投票開票未完成計票時，勿輕易承認敗選有關。有資料分析公司推論，選舉日當晚很可能只能清點少部分郵寄選票，川普會以408對130選舉人票領先；但當75%郵寄選票開出後，白登後來居上，最終以334對204選舉人票勝出。

過程如真是這樣，就可能充滿危險。它會招來選舉作假的質疑，美國投開票監督機制不夠完善，兩黨都應設法派人監督投開票公正性。但9月19日維吉尼亞州就有挺川普民眾杠著槍，在提前投票所外100呎「監督」投票。報導說，現場讓選民和選務人員飽受驚嚇。

這種舉動透露不祥訊號，應和川普鼓動有關。而輸的一方只要抓到少數反常或作假疑案，很容易擴大質疑選舉全面舞弊，進而引發暴亂，各地警方宜及早部署以防萬一。11月3日成了美國的大考驗，如果不幸釀成流血衝突，美國民主將聲譽掃地。