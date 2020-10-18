川普末路 難靠佛賓威密各州挽回劣勢

川普 總統染疫和住院後，12日起重新投入選戰，連日馬不停蹄到佛羅里達、賓州和愛阿華州造勢，其中12日、15日和16日三天在佛州 ，可見他視佛州為扭轉劣勢的關鍵。但他連日奔波造勢，有什麼起色？

佛州最新形勢由12日至16日共有七項民調，其中16日的一項，川、白打成平手，14日的民調川普領先2%，其餘五項白登 領先2%至4%。賓州方面，12日至16日共有四項民調，全部白登領先2%至7%。愛阿華州方面，CBS民調顯示，兩人打成平手。川普主打佛、賓兩州，卻沒有扭轉劣勢，支持度仍落後白登。

RealClearPoitics網站做了「六大戰場州」平均民調統計，包括佛州、賓州、威斯康辛、密西根、亞利桑那和北卡，17日的統計顯示，川普在佛州平均落後1.4%；在賓州落後5.6%；在威州落後6.3%；在密州落後7.2%；在北卡落後2.7%；在亞州落後4%。清楚顯示川普在六大州全部落後，其中最接近的是佛州，川普平均只落後1.4%。難怪他要集中力量搶攻佛州，因為如果佛州也攻不下，要攻取其他州就更難。

RCP也統計川、白在六大州差距變化，例如12日川普平均落後5%，13日減為4.9%，14日再減為4.8%，15日和16日再減至4.5%。從走勢看，川普連日造勢確實取得緩慢進展。但問題是距11月3日只剩下兩周，川普已沒有太多時間扳回劣勢。

如果仔細分析50州動向和選舉人票，可見到形勢對川普非常不利。其中，「鐵定藍」的州包括：加州(55張選舉人票)、紐約(29)、麻州(11)、馬里蘭(10)、華府(3)、德拉瓦(3)、夏威夷(4)、維蒙特(3)。「傾向藍」的州包括：新澤西(14)、康州(7)、羅德島(4)、華盛頓州(12)、伊利諾(20)、緬因(3)、新罕布夏州(4)、科羅拉多(9)、新墨西哥(5)、維吉尼亞(13)、俄勒岡(7)。鐵定藍和傾向藍的州合計有216張選舉人票。

「鐵定紅」的州包括：肯塔基(8)、田納西(11)、西維吉尼亞(5)、奧克拉荷馬(7)、內布拉斯加(4)、懷俄明(3)、阿拉巴馬(9)、南達科他(3)、北達科他(3)、愛達荷(4)、堪薩斯(6)。「傾向紅」的州包括：密蘇里(10)、印第安那(11)、蒙大拿(3)、南卡(9)、阿拉斯加(3)、路易斯安那(8)、猶他(6)、阿肯色(6)。全部鐵定紅和傾向紅的州共有125張選舉人票。

上述分析顯示，川普選舉人票「基本盤」125張，白登216張，其餘都是搖擺州，選舉人票共197張。這些搖擺州共12個，包括：佛州(29)、賓州(20)、威州(10)、密州(16)、北卡(15)、俄亥俄(18)、喬治亞(16)、愛阿華(6)、內華達(6)、明尼蘇達(10)、德州(38)。

川普在德州支持度領先，白登在明尼蘇達明顯領先，因此德州和明州排除在戰場州以外。白登加上明尼蘇達的10票，從216票增至226票；川普加上德州的38票，從125票增至163票。

剩下的10個戰場州，將決定選舉勝負。細看這10州，RCP的平均民調顯示，川普在密州落後7.2%，在威州落後6.3%，短時間內要起死回生十分困難；這兩州是川普2016年奪得白宮寶座的關鍵州，但今年因疫情、經濟和族裔關係緊張等因素與川普割席，對川普選情打擊最大。

鄰近加州的內華達，川普支持度也落後，可能被白登攻下；密州(16)、威州(10)和內華達(6)選舉人票共32張；換言之，白登選舉人票可從226票增至258，只差12票，就達到勝利所需的270票。

另一方面，亞利桑那(11)、喬治亞(16)和北卡(15)，2016年川普勝利，今年可能保持不變，三州的選舉人票共42張；換言之，川普選舉人票可從163票增至205票，還差65票才達270票。

總括而言，白登只須在餘下的佛州(29)、賓州(20)和俄亥俄(18)三州中拿下其中一州，就可達到270票；三州之中，白登最可能贏的是賓州，據RCP最新民調看，白登平均仍領先5.6%。

值得一提的，最新疫情對川普非常不利。17日全美單日新增確診數上升至6.9萬，是兩個月以來最高，顯示冬季疫情高峰期正形成。中西部是新一波疫情熱點，多個關鍵州連日來確診人數都創新高，威州單日新增3000例、俄州17日新增2234例、密西根15日和16日新增2517例和2218例。另外，北卡16日也創2694例新高。川普半年多來不斷說病毒不可怕，會自動消失，輕視病毒和民眾生命，防疫不力，不但害自己染疫住院，也衝擊選情。