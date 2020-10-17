抓台諜發警告 北京要向台灣說什麼？

美國近期大抓中國間諜，中國國家安全機關近期也開展「迅雷—2020」行動，聲稱破獲數百起台灣 間諜竊密案後，「人民日報」15日發表「站在歷史正確一方——告台灣情治部門書」，標題前段用「勿謂言之不預也」，警告台灣。這家黨媒是中共 中央機關報，發聲往往代表中共高層態度。歷史上該報發表類似警告後，都引發中國與周邊國家戰爭，所以這篇文章被網民認為是中共武統台灣的警告信號。

從人民日報針對對象和刊登方式看，北京 此舉並非是對台動武的宣示。第一，雖然中共黨媒使用「勿謂言之不預也」，不是隨意使用的詞句，過去黨媒使用這詞句，都代表與其他國家關係惡化到一個節點，如1967年新華社文章結尾使用「勿謂言之不預也」，而後就抓捕多名蘇聯情報人員，1969年中蘇珍寶島戰爭爆發。但這次很明顯，該文警告對象是台灣的情治機構和人員，而不是台灣整體，或蔡英文政府和軍隊。

第二，該文署名「安平」，被認為是國安部門評論員文章。文章刊在15日人民日報第七版，並未以社論形式刊載。1962年中印戰爭和1978年中越戰爭前，該報相關文章都以社論形式發表。15日的文章層級和規格都較低，所以這次應不能以「勿謂言之不預」來預測兩岸之間即將爆發戰爭。

然而，不能因該文警告對象只是台灣情報機構和人員，就將北京對台態度和舉措，解讀為只是文宣攻勢或虛張聲勢，從而忽視兩岸關係30年多來最糟糕和緊張的現實和危險。中共安全部門此時對台灣情報人員的懲治，以及人民日報的警告，表明北京對美中台關係及兩岸和平統一前景的戰略焦慮和策略應變，體現以下幾點：

其一，美台關係緊密度上升，引發北京極度不安。今年以來，美國軍機軍艦在台海、南海等巡弋頻率急劇提升。美國衛生部長阿查爾成為1979年以來訪問台灣最高層級政府官員。今年5月後，美國對台灣進行了三次軍售，武器種類囊括陸海空三軍，且從以前出售防禦性武器，轉變為系統性向台灣出售攻擊性武器。美國的動作和台灣的積極配合，都讓北京認為，以和平手段解決台灣問題政策上遇到的困難大幅增加，因而呈現警惕和敵意。

其二，中美關係已由曾經的競合轉向了全面對峙。與過去相比，中美關係已發生顛覆性變化，尤其是在台美關係快速發展下，中共領導層明顯不再拘泥於僵化的認識去看待「和統」與「武統」的問題。

其三，在習近平眼裡，兩岸統一是「中華民族復興」重要一環，台灣問題不能成為「全面建成現代化強國」的阻礙。「當台灣問題不構成中國國家發展主要障礙的情況下，可以優先國家發展，推進和平統一；而一旦認定台灣問題成為國家發展的主要絆腳石，那麼完全有可能會先把這個絆腳石踢開」。這就是說，今天台海局勢凶險，「武統」的可能性急劇上升，更多是形勢逼迫，而不是習近平當局主動為之。但這並不意味習近平會放棄主動出擊的選項，他有可能不會拘泥於等到某一年才完成統一的所謂統一時間表。

中共查處台灣情報人員，對台發文警告，表面上是北京對台灣情治部門的最後通牒，並非戰前的「討伐檄文」，但也不能完全排除是對未來發生軍事突變做準備的一步，美國及盟友和台灣對此不可掉以輕心。當然，從文宣和民意引導看，也不能將其誇大，但就精準把握事態和管控局勢來看，各方都應高度重視與謹慎應對。

至於北京是否動武，或什麼時候可能動武？取決於多種因素，譬如：決策層意願和決心，是否有把握成功，為此付出的代價和風險是否值得、引發的後果能否承擔得起等。按「突變論」中「威脅與代價」二元模型來預測戰爭：如果戰爭威脅變大，戰爭爆發的機率將增加；相反，如果戰爭代價加大，則和平的機率將加大。而如果戰爭的威脅和戰爭的代價同時加大，一個偶然的因素就可能招致狼煙四起，或使千鈞一髮的戰爭化干戈為玉帛，1962年美蘇的古巴導彈危機就是這樣。

按此理論，面對美日等亞太同盟對台灣的協防和對解放軍的遏制拒止，以及武統會對中國的發展戰略機遇期和 「兩個一百年」的目標形成衝擊甚至摧毀，北京在「威脅與代價」的權衡下，應不敢輕言用武，以免「撿了芝麻丟了西瓜」，得不償失。