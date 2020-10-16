川普續重拳打中國 為何避談這些政績？

美國 大選傳統上，外交政策都不是主要議題。川普 執政四年，頻頻出牌打擊中共或中國 ，讓中方吃盡苦頭。繼打擊中興、華為和抖音、微信後，中芯國際被制裁；近日再傳美國國務院提議，把螞蟻金服和中國航空工業集團列入制裁名單，後者影響重大。僅剩18天就投票了，第二場總統辯論取消後，「中國牌」像似銷聲匿跡，川普除了強調「白登贏了就是中國贏了」，並未多談「打擊中國」的政績；川、白主打對方的醜聞或抗疫失敗，選情有些詭異。

川普政府近兩年轟轟烈烈打擊中國，有如新冷戰。但選戰進入重要關頭，中國議題輕描淡寫，不敵疫情和川普染疫引發的各種爭論。中國看似「穩坐山頭觀虎鬥」，但川普攻擊中國留下各種傷害，讓習近平當局焦頭爛額，不斷出台因應政策；近日習南巡廣東，重提毛澤東「自力更生」，強調遇到百年未有之大變局，背後都和川普的政策有關。

川普連串遏制中國手段讓中方窘態畢露，曝露經濟體質弱點，高科技嚴重依賴美國，川普競選卻很少談這些成績。

一，川普最後逆轉勝的機會並未消失。近日爆料白登父子醜聞，消息來源被質疑和俄羅斯有關的假電郵，如果傷害白登不成，川普陣營可能自傷。而川普記仇，如連任成功，向中國隱瞞疫情索賠難善罷甘休。他染疫造成民調大幅落後白登，不會自省白宮防疫不力或自己態度輕忽。即使國際就疫情求償缺乏事證和先例，但「中國病毒」在西方漸深入人心。有人揚言「槍殺遇到的所有中國人」、紐約日裔鋼琴家疑被誤為華裔而被群毆、韓裔記者被猶太人大駡「中國佬」，都警惕華裔出門須更小心提防。

二，晶片禁運和科技戰重創中國。華為5G設備在歐洲續遇挫，美國限供先進晶片供應，華為高端手機製造、市場份額都遇滑鐵盧。而中芯國際難接手供應芯片，北京當局2025年前將投放9.5萬億人民幣(1.4萬億美元)發展半導體業，近日卻遭遇大面積崩塌。

大陸各省這兩年成立1萬7000多家半導體企業，爭取官民投資，但武漢弘芯半導體項目傳出爛尾，江蘇、四川、湖北、貴州、陝西等五省六家百億級半導體項目停擺，「大躍進」「大煉鋼」式製造芯片，如骨牌般一一倒地。缺乏足夠人才和半導體基礎經驗薄弱，光花大錢成不了事。不少評論悲觀預測，9.5兆人民幣可能打水漂，中國晶片業需10年、20年才能趕上台灣和美國，川普這一擊讓中國科技業一片斷垣殘壁。

三，彭博社報導，美國新制裁名單將納入中國航空工業集團。這家國營企業近年至少花33億美元收購歐美20多家航空、汽車工程公司，它肩負製造中國軍方各類型飛機和飛航軟件等，和美國通用電氣、Honeywell等合作，使用美國許多零部件。美國如制裁，效應可能像打擊華為一樣，波及航空產業鏈，對中國航空工業打擊巨大。而螞蟻金服集團如被列入實體清單，將影響首次公開IPO集資350億美元，川普政府的大網繼續收緊。

四，美中貿易戰迄今，2019年美國對中逆差仍創4192億美元歷史新高，今年續不減反增，7月對中逆差達316億美元，同比暴增11.5%，讓川普臉綠。但中國出口減少，疫情重創歐美波及中國出口，製造業大面積停擺，逼習近平推出「內循環」。諷刺的是，川普倡美國製造，競選的MAGA帽子、旗幟大部分仍靠浙江義烏供應。貿易戰使中國廠商外移，科技業像被「斬首」，但中國似未「放棄」川普，續購大豆、小麥和豬肉，避免影響川普基本盤票源，觸怒川普。

五，龐培歐宣布年底前關閉所有孔子學院，美國加緊抓間諜、嚴查共軍背景留學生和學者，禁用抖音、微信等，系列行動都朝美中脫鉤切割、顛覆40年來的關係，重新定位兩國關係的里程碑，川普競選卻不強調。中方「示弱」是不想給川普提升打擊中國聲勢的藉口，而向來好大喜功的川普也不張揚「偉大成果」，和兩年來的政策很不相稱。到底傳遞什麼訊息，頗讓人尋味。

未來18天，兩黨互揭瘡疤，爆對方醜聞會是重點。共和黨迄今主導所有對中國的議程，民主黨從未公開反對，一直「拿香跟著拜」。顯示對北京來說，無論川普或白登當選，中美前景都充滿荊棘。即使川普想留點餘地，為自己如敗選保留家族企業與習近平的私誼，看來已不可能。