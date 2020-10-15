2022年中共20大前 習近平安內重於攘外

近日許多國際媒體，包括「衛報」、「經濟學人」和「大西洋月刊」都提到，在美國 總統大選前，台海可能出現「10月驚奇」，成為美中軍事衝突的戰場；蔡英文總統在雙十國慶演講中特別替台海降溫，希望北京不要有誤判。

也有人認為最危險的時刻，反而在美國大選後。選前北京本來就很謹慎，不要讓美國找到戰爭的藉口，選後美國可能發生選舉糾紛，甚至無法決定誰當選，明年1月20日新任總統就職前，才是真正危險時刻，北京可能趁機對台灣軍事冒進。

然而對中共 總書記習近平 而言，無論是選前或選後都不會是好時機。中國共產黨接下來兩年，政治時程表排得很滿，除非有意外，習近平不會希望節外生枝。

首先，中共10月26至29日將召開五中全會，審議十四五計劃與2035年遠景目標。此刻的中國內外交迫，如何提振經濟，走出國際困境，是最大的挑戰。此刻的習近平既沒有多餘心力，也沒有政治誘因讓他打一場台海戰爭；明年中共建黨100年，轉瞬即至，全黨上下更不會在此刻挑起與美國的衝突，打亂中共預定慶祝百年的時程。

其次，隨著習近平權力攀頂，黨內反對者增加；他在18大上台時，是由太子黨公推而出，當時高幹子弟們對黨內貪腐痛心疾首，擔心中共將步蘇共後塵，土崩瓦解。習近平揹負改革圖存的諸多期望，就任後開始反腐，讓一些太子黨額手稱慶。而習近平第一個五年，反腐往往夾雜著個人政治利害考量，不碰太子黨，專打周永康與不肯臣服習近平的山頭，當時他的得力助手就是中紀委王岐山。

19大後的第二個五年，習近平已鞏固權力，不再需要太子黨支持，安邦保險的「門神」、陳毅之子陳小魯首先被查，一時之間太子黨紛紛走告要小心。接下來，改革開放40年，習近平到深圳，完全不提鄧小平與胡耀邦的角色，讓他們的後人不滿。

今年以來，習近平與太子黨的關係更緊張。任志強批評習是「剝光了衣服也要當皇帝的小丑」，9月下旬「任大砲」遭重判18年徒刑；也是紅二代的中央黨校退休教授蔡霞，批評習近平領導下的中共是「政治殭屍」，主張常委會表決習近平辭職，結果被開除黨籍，退休待遇停發、銀行帳戶凍結。

對習近平來說，真正的政治挑戰在2022年的中共20大，屆時其他六位常委都將退休，唯獨只有習近平留任，他可以一手挑選新常委，共築新中國復興夢；然而到時候習近平已年屆69，兩屆任滿還要續任常委、續任總書記，違背黨內長期的政治規矩。目前黨內僅有私下雜音，但並沒有反對動作，可是習近平連這個都不能容忍，要進一步收緊規範。

日前政治局審議通過「中共中央委員會工作條例」，對黨中央的領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署、自身建設等作出全面規定。這個「條例」將規範政治局常委在內的所有中央委員，但習近平本人不在此限。因為政治局出台這一條例，「是堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導的必然要求」；換句話說，條例是專為習近平服務的。

習近平將藉此規定更進一步勒緊韁繩，尤其是要壓制紅二代非議黨中央、批評習近平。在任志強重判後十天，王岐山的大秘書、中央紀檢巡視小組組長董宏突然落馬。外界盛傳任志強、王岐山兩人關係密切，這是習近平劍指王岐山，要他閉嘴。

目前北京政壇最大的懸念是，20大是否要修改黨章，恢復黨主席制？這意味習近平將恢復毛澤東過世後的最高職位，直追毛的絕對權威，攀上連江澤民、胡錦濤都沒有過的權力高峰。但越高越危險，屆時會有更大更多雜音，是否要作出政治妥協？譬如讓原本指定的繼承人胡春華進入常委會，都是習近平面臨的大問題。此時台海與中美關係更緊張，是習近平最不想看到的。

要理解中共對外政策，就必須從其內部政治來理解，就像美國對外政策源自內部的選舉與政黨政治一樣。目前無論北京外交部的戰狼行徑，或國台辦一昧堅持不與台灣對話，都只是執行現有政策的表面現象，一旦最高領導人的意向改變，政策馬上就會改變。

美國與台灣如果能真正了解習近平的政治需求，就能迴避眼下的政治風險，甚至美中或兩岸的政治協議，都屬事在人為，並不是不可妥協，出現新轉機。