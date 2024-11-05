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美國大選民調為何難預測？除抽樣誤差還有其他原因

編譯廖振堯／綜合報導
選舉民調愈來愈難預測，民調公司嚐試不斷改進修正。圖為佛州西棕櫚灘市社區的川普與賀錦麗的競選標語。(路透)
選舉民調愈來愈難預測，民調公司嚐試不斷改進修正。圖為佛州西棕櫚灘市社區的川普與賀錦麗的競選標語。(路透)

儘管民調似乎是預測選舉結果的指標，但調查很難追蹤選民意圖的變化，特別是當真正可信服的選民數量相對較少；選民的觀點經常在選舉日之前發生變化，民調最終只能捕捉人們在某一時刻的觀點。今年大選也不例外，不管是賀錦麗在某項民調中下降、或川普在另項民調中上升，都未必能反映真實情況。

美聯社報導，過度關注選前民調可能會誇大這些數字的重要性或可靠性，畢竟民調組織無法與每個美國選民交談，只能靠訪問樣本推估所有成年人的觀點，不同的群體差異可能會有非常大。

嚴謹的民調機構都會一併公布誤差區間，而在正負3個百分點的民調中若某候選人取得47%支持率，實際上意味著44%到50%之間的選民支持該候選人；若另一位候選人得到45%支持率，那麼實際上可能在42%到48%之間，也就是說兩人2個百分點的差距在統計上基本沒有意義。

若查看特定子群體而不是全國樣本時，潛在的誤差甚至更大：受訪的人愈少，誤差幅度就愈大。這意味著州級民調或衡量女性、男性、西語裔或非裔國人等子群體觀點的民調，比全國調查更容易出現錯誤。

抽樣誤差並不是調查誤差的唯一來源，其他因素像是問題的措詞和順序會影響人們的回答方式，詢問技巧也會產生影響。即使在高品質的民意調查中，一些受訪者也可能不太願意回答，這意味著他們的觀點可能未被充分代表。

一些媒體機構或組織會綜合多家民調，再取彙總或平均值，將多個結果合併為一個估計值。但綜合平均也不能消除民調誤差，還可能會帶來其他問題，因每個機構都以不同的方法取平均，例如採樣哪些民調、給予多少權重。

最後則是選舉人團制度，這意味著總統大選實際上最終會由少數州決定結果。因此某些方面，觀察這些州的民調是評估競選狀況較佳的方法。但州級民調頻率不像全國民調那麼頻繁，有些州又比其他州更常民調；此外州民調的受訪人數通常少於全國民調，這意味著誤差範圍更大。

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