關鍵州解析／台積電美廠所在 亞利桑納州擺盪於政策之間

台積電亞利桑納州工廠預計2025年可投入生產，屆時缺工會是一大挑戰。(圖／台積電提供)

亞利桑納州 傳統上是共和黨 的堡壘，但自2016年以來，選舉結果顯示出明顯變化。2020年民主黨 候選人拜登 (Joe Biden)在亞利桑納州勝出，不僅打破了共和黨長期的控制，還顯示出該州選民對民主黨候選人的接受度提高。

在大城市如鳳凰城和圖森，拉丁裔和亞裔社區的人口顯著增加，這些社區在選舉中的影響力逐漸上升。

亞利桑納州的經濟主要依賴旅遊、建設和科技產業，眾所矚目的台積電美國廠就在此地。

作為與墨西哥接壤的州，亞利桑納州雖然因為州長凱蒂·哈伯斯(Katie Hobbs)是民主黨人，較不若德州、佛州被放在媒體鎂光燈下檢視，但無證移民和邊境 安全議題仍可能影響選民意向。

此外，亞州地處沙漠地區，水資源短缺成為重要議題，未來政治風向將取決於其在多樣化人口需求、資源管理、經濟增長和政治和諧間的平衡能力。

川普在2020年大選後，對亞利桑納州的選舉結果提出了質疑，他的言論引發了亞利桑納那州共和黨內部的分裂，部分黨員支持他的立場，而另一部分則認為這會損害黨的形象和未來的選舉機會。

以下為亞利桑納州政治勢力及近年選民結構變化一覽表。