我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅松鼠安樂死掀波 馬斯克：川普當選 寵物就不會被政府殺死

大選倒數48小時 川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

關鍵州解析／台積電美廠所在 亞利桑納州擺盪於政策之間

世界新聞網王若馨／即時報導
台積電亞利桑納州工廠預計2025年可投入生產，屆時缺工會是一大挑戰。(圖／台積電提供)
台積電亞利桑納州工廠預計2025年可投入生產，屆時缺工會是一大挑戰。(圖／台積電提供)

亞利桑納州傳統上是共和黨的堡壘，但自2016年以來，選舉結果顯示出明顯變化。2020年民主黨候選人拜登(Joe Biden)在亞利桑納州勝出，不僅打破了共和黨長期的控制，還顯示出該州選民對民主黨候選人的接受度提高。

在大城市如鳳凰城和圖森，拉丁裔和亞裔社區的人口顯著增加，這些社區在選舉中的影響力逐漸上升。

亞利桑納州的經濟主要依賴旅遊、建設和科技產業，眾所矚目的台積電美國廠就在此地。

作為與墨西哥接壤的州，亞利桑納州雖然因為州長凱蒂·哈伯斯(Katie Hobbs)是民主黨人，較不若德州、佛州被放在媒體鎂光燈下檢視，但無證移民和邊境安全議題仍可能影響選民意向。

此外，亞州地處沙漠地區，水資源短缺成為重要議題，未來政治風向將取決於其在多樣化人口需求、資源管理、經濟增長和政治和諧間的平衡能力。

川普在2020年大選後，對亞利桑納州的選舉結果提出了質疑，他的言論引發了亞利桑納那州共和黨內部的分裂，部分黨員支持他的立場，而另一部分則認為這會損害黨的形象和未來的選舉機會。

以下為亞利桑納州政治勢力及近年選民結構變化一覽表。

大選熱門話題

亞利桑納州 民主黨 共和黨 拜登 邊境

上一則

大選倒數48小時 川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

下一則

網紅松鼠安樂死掀波 馬斯克：川普當選 寵物就不會被政府殺死

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光