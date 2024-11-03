搖擺州解析／阿拉伯裔選民多 成密西根州選情關鍵
密西根州擁有16張選舉人票，由民主黨掌政的密州因為約有50萬的阿拉伯裔人口，在本屆選戰中舉足輕重：這些選民中有很多是來自黎巴嫩、伊拉克和敘利亞的移民及其後裔，特別集中在迪爾伯恩、底特律和周邊郊區，他們對於拜登政府的中東政策深感不滿。
密西根州被視為典型的搖擺州，其選民傾向在兩黨之間波動，2020年總統大選，民主黨候選人拜登(Joe Biden)以微弱優勢勝出，2022年選舉後，密西根州參眾兩會均由民主黨主導，這是1983年以來首次由民主黨完全掌控密西根州政府，民主黨在該州實現「三權合一」的局面。
密西根州的經濟結構以製造業為主，選民對經濟政策高度關注。前總統川普(Donald Trump)的經濟政策，特別是對製造業的支持，可能吸引該州的工人階級選民。同時，賀錦麗強調基礎設施投資和工人權益，試圖爭取選民支持。
密西根州的選民在城市和農村地區存在明顯差異。城市地區如底特律傾向支持民主黨，而農村地區則更傾向共和黨。
此外，密西根州的早期投票和郵寄選票計算可能影響選舉結果的公布時間。例如，沃倫市的選舉官員決定不預先處理缺席選票，可能導致結果延遲公布。
以下為威斯康辛州政治勢力及近年選民結構變化一覽表。
上一則
拜登回童年居住賓州城市 最後一次為賀錦麗助選
下一則
FB留言