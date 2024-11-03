搖擺州解析／阿拉伯裔選民多 成密西根州選情關鍵

阿拉伯裔美國人在密西根州迪爾伯恩的美國伊斯蘭中心為黎巴嫩襲擊事件的受害者守夜。(路透)

密西根州 擁有16張選舉人票，由民主黨 掌政的密州因為約有50萬的阿拉伯裔人口，在本屆選戰中舉足輕重：這些選民中有很多是來自黎巴嫩、伊拉克和敘利亞的移民及其後裔，特別集中在迪爾伯恩、底特律和周邊郊區，他們對於拜登 政府的中東政策深感不滿。

密西根州被視為典型的搖擺州，其選民傾向在兩黨之間波動，2020年總統大選，民主黨候選人拜登(Joe Biden)以微弱優勢勝出，2022年選舉後，密西根州參眾兩會均由民主黨主導，這是1983年以來首次由民主黨完全掌控密西根州政府，民主黨在該州實現「三權合一」的局面。

密西根州的經濟結構以製造業為主，選民對經濟政策高度關注。前總統川普(Donald Trump)的經濟政策，特別是對製造業的支持，可能吸引該州的工人階級選民。同時，賀錦麗強調基礎設施投資 和工人權益，試圖爭取選民支持。

密西根州的選民在城市和農村地區存在明顯差異。城市地區如底特律傾向支持民主黨，而農村地區則更傾向共和黨。

此外，密西根州的早期投票 和郵寄選票計算可能影響選舉結果的公布時間。例如，沃倫市的選舉官員決定不預先處理缺席選票，可能導致結果延遲公布。

以下為威斯康辛州政治勢力及近年選民結構變化一覽表。