大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

根據紐約時報2日更新平均民調顯示，兩黨候選人川普（左）與賀錦麗（右）無論在全國或搖擺州的差距都落在1個百分點內。（美聯社）

根據紐約時報2日更新平均民調 顯示，兩黨候選人川普 與賀錦麗 無論在全國或搖擺州的差距都落在1個百分點內，而川普在近幾周的支持度明顯上升，但是一般被視為共和黨票倉的「紅州」愛阿華州卻出現被逆轉的情形，選情在距離11月5日大選投票日倒數72小時內更加白熱化。

紐約時報綜合各家最新民調指出，在全國支持度方面，賀錦麗以49%領先川普48%，差距維持在1個百分點內。

在最關鍵的賓州，根據華盛頓郵報統計於10月25日至10月29日，賀錦麗以48%領先川普1個百分點。USA Today/Suffolk University統計於10月26日至10月29日顯示兩人以49%戰成平手，Marist College統計於相同時間段指出，賀錦麗以50%領先川普的48%。

衛報報導，隨著競選邁入最後關頭，賀錦麗在意想不到的紅色票倉愛阿華州逆轉川普，根據Des Moines Register/Mediacom最新民調，在可能選民間以47%領先川普的44%，誤差範圍為3個百分點。這份民調統計於10月28日至10月31日。回顧9月份民調，當時川普還以4個百分點領先賀錦麗，並在拜登退選前大幅領先18個百分點。