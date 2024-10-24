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WSJ民調：賀錦麗全國支持度落後 川普經濟計畫占優勢

編譯周辰陽／即時報導
共和黨總統候選人、前總統川普23日在喬治亞州的Turning Point PAC造勢活動上發表講話。（歐新社）
共和黨總統候選人、前總統川普23日在喬治亞州的Turning Point PAC造勢活動上發表講話。（歐新社）

華爾街日報（WSJ）23日發布新民調顯示，共和黨總統候選人、前總統川普全國支持度領先民主黨對手賀錦麗兩個百分點。同時，選民對川普政見與過往表現看法較正面。

WSJ的全國民調於10月19日至22日期間進行，抽樣調查1500名已登記選民，誤差為正負2.5個百分點。民調發現，川普以47%支持度領先賀錦麗的45%。相較於WSJ的8月民調，在選項包含第三黨與獨立候選人情況下，賀錦麗領先2個百分點。

WSJ的調查同時顯示，選戰中的一連串負面廣告及候選人本身表現，削弱了選民對賀錦麗的一些正面印象。8月時選民對賀錦麗的好感度和反感度持平，現在則是反感看法占多數，比率為53%對45%，差距達8個百分點。

此外，WSJ從7月以來3度詢問賀錦麗擔任副總統的工作評價，賀錦麗的評價在10月降到最低，42%受訪者認可她的表現，54%不認可。

相較之下，對川普的看法轉向正面。選民現在對川普總統任期的評價，比選戰中的任何時候更正面，52%認可川普在任的表現，48%不認可。川普的認可度比不認可高出4個百分點，與賀錦麗的負12個百分點形成鮮明對比。

此外，當問及候選人的政見和政策時，在大部分情況下川普占優勢。對於川普的經濟計畫，贊同的選民比不贊同高出10個百分點。對賀錦麗的經濟計畫，不贊同看法則比正面看法多出4個百分點。

對於哪位候選人更善於處理經濟問題，選擇川普的選民比賀錦麗多出12個百分點，川普的優勢比8月時領先8個百分點更加擴大；在處理移民問題方面，川普的領先幅度也從8月的7個百分點增至15個百分點。

不過，有49%選民認為川普「太極端」，遠高於賀錦麗的39%，同時有48%選民認為川普對國家構成危險，比賀錦麗的43%更高。

對於誰更具有擔任總統的歷練以及更能帶來變革，川普領先賀錦麗約10個百分點。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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