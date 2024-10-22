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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

華郵7決戰州新民調：川普、賀錦麗勢均力敵 逾2成選民仍未決定

記者顏伶如／綜合報導
民主黨總統候選人賀錦麗21日連趕三州，把握選戰最後兩個星期勤訪基層。圖為參加密西根州的里民大會。（美聯社）
民主黨總統候選人賀錦麗21日連趕三州，把握選戰最後兩個星期勤訪基層。圖為參加密西根州的里民大會。（美聯社）

距離選舉日剩下倒數兩周，華盛頓郵報與喬治梅森大學(George Mason University)沙爾政策與政府學院(Schar School of Policy and Government)最新公布的七大決戰州聯合民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普旗鼓相當，川普在亞利桑納州表現最強，賀錦麗在喬治亞州最被看好。

這項聯合民調是在9月30日至10月15日間進行，針對來自亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓州、威斯康辛州共計5016名登記選民完成調查，統計正負誤差在1.7%以下。

相較今春拜登 賀支持度增6%

所有登記選民當中，47%表示絕對或可能支持賀錦麗，絕對或可能支持川普同樣有47%。可能在這次選舉投票的受訪者當中，49%支持賀錦麗，48%支持川普。

相較於今年春季的六大決戰州相同民調，川普支持度48%變化不多，賀錦麗支持度則比當時拜登總統的41%進步大約6%。

大約74%決戰州選民表示一定會投給賀錦麗或一定投給川普，今春時表示一定投給拜登或一定投給川普的決戰州選民則只有58%。還沒有決定投票給誰的選民，比率則從今春民調的42%降至這次民調的26%。

未決定選民 年輕人最多

可能在這次選舉投票的選民裡，有21%表示並沒有完全決定要投給賀錦麗或川普。

年輕人是最可能還沒決定投票給誰的選民族群。18歲至25歲之間民眾有43%表示還沒決定票投何人，比率遠遠超過其他年齡族群。非白人選民還沒決定投票給誰的比率有34%，高過白人選民的23%。

在所有決戰州裡，川普在亞利桑納州表現最強，在登記選民之間的支持度領先6%，可能參加投票的選民當中支持度則領先3%。川普在北卡羅來納州登記選民之間支持度領先4%，在可能參加投票的選民裡支持度領先3%

賀錦麗在喬治亞州表現最佳，登記選民之間支持度領先6%，可能參加投票的選民當中支持度領先4%。

賀3州略贏 誤差範圍內

在密西根州、賓州、威斯康辛州，賀錦麗支持度也比川普略微領先，但幅度在誤差範圍之內。

賀錦麗與川普在內華達州可能投票的選民之間支持度平手，登記選民之間賀錦麗支持度領先3%。

七個決戰州的登記選民裡，有37%表示一定會投給賀錦麗或已經投給賀錦麗，另外37%說必定或已經投票給川普，10%登記選民說可能投給賀錦麗，10%受訪者說可能投給川普。七州選民裡有6%表示不會投給賀錦麗或川普。兩人幾乎旗鼓相當。

選戰進入最後14天，共和黨總統候選人川普21日到北卡州衝刺，演講完擺出招牌的舞蹈...
選戰進入最後14天，共和黨總統候選人川普21日到北卡州衝刺，演講完擺出招牌的舞蹈姿式。（美聯社）

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