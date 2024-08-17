迪士尼用餐後死亡 串流用戶因這條款不能告？

消費者註冊串流媒體服務或下載智慧型手機應用程式時，閱讀細則很重要。（路透）

紐約一名女子去年10月在佛州迪士尼 之泉（Disney Springs）餐飲區用餐後死亡，家人為此控告娛樂巨頭迪士尼「過失致死」，結果迪士尼以這家人註冊過Disney+串流服務，曾同意其中協議條款「任何針對迪士尼的訴訟都會透過仲裁程序在庭外和解」，要求駁回原告訴訟。此案引起各方譁然，原告律師更大呼「荒謬」。

曾同意「任何訴訟都庭外和解」

法律倡議者表示，從服務合約角度來看，迪士尼此舉是「很可怕的一步」。該訟案提醒消費者，註冊串流媒體服務或下載智慧型手機應用程式時，閱讀細則很重要。

該訟案死者是42歲的紐約醫生湯宣（Kanokporn Tangsuan），她的丈夫皮可洛（Jeffrey Piccolo）向佛州法院提告，指其妻子去年10月在佛州「迪士尼世界度假區」餐飲娛樂購物中心「迪士尼之泉」（Disney Springs）一家愛爾蘭酒吧用餐後，出現致命過敏反應；迪士尼（Walt Disney Parks and Resorts）和該愛爾蘭酒吧應負「過失致死」責任。

迪士尼聲明：並非酒吧所有者

迪士尼聲明表示，他們為對這家人失去至親「深感悲痛」，但該愛爾蘭酒吧並非迪士尼所有或經營，而且從消費者保護角度來看，皮可洛2019年曾註冊試用過一個月的Disney+串流服務，當時即已審閱細則並同意「透過仲裁程序在庭外和解針對迪士尼的任何訴訟」。迪士尼據此主張此案應該撤銷訴訟。

原告律師：跟串流完全無關

皮可洛的律師8月提交回應表示，認定全球逾1億5000萬名訂閱Disney+串流服務者已永久放棄起訴迪士尼的所有權利，甚是「荒謬」；更何況這起案件與該串流媒體服務完全無關。

針對此案，電子隱私資訊中心（Electronic Privacy Information Center）訴訟主管戴維森(John Davisson) 表示，客戶下載應用程式或訂閱串流媒體服務時，只須點擊「我同意」即快速同意此類協議，確實對消費者不利；因為消費者看到合約後，實際上並沒有機會協商條款。