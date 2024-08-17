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全美7月新屋開工數量 降至2020年5月以來新低

編譯陳律安／綜合報導
由於需求疲軟，全美7月的新屋開工數量降至新冠疫情爆發後的低點。(歐新社)
由於需求疲軟，全美7月的新屋開工數量降至新冠疫情爆發後的低點。(歐新社)

美國7月的新屋開工數量降至新冠疫情爆發後的低點，原因是房市需求疲弱導致餘屋量飆高，促使建商減少開工數。

彭博資訊報導，美國商務部16日公布，7月新屋開工數量下滑6.8%至年率120萬戶，低於市場預期，也是2020年5月以來最低，原因是獨棟房屋開工數銳減。

代表未來建設數量的營建許可申請，在上月也滑落4%至年率140萬戶，其中獨棟住宅的許可數量降至去年5月來低點，多戶住宅的營建許可申請也滑落逾11%。

在房貸利率與房價皆居高不下之際，新屋營建產業已揮別年初的強勢表現，致使房屋庫存量升至2008年來最高水準，導致建商減少開工數量。

不過，萊納房屋(Lennar Corp)、普爾特房屋(PulteGroup)等大型建商，則得以從規模較小的同業奪取市占，部分原因是他們握有取得較低廉資金的管道，也透過降價、幫客戶負擔部分利息等手段刺激買氣。

在8月份，美國建商的信心已連四個月減弱，跌落至今年來低點，業界對聯準會(Fed)下月啟動降息的預期，已使美國30年房貸利率降至約6.5%的15個月低點。

利率 疫情 商務部

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