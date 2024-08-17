6%佣金取消 房仲業抗拒：將陷入混亂

17日開始執行新規，正式終結長期以來經紀人收取6%佣金的規定。(美聯社)

美國房地產 經紀人協會(NAR)今年3月同意支付4.18億美元，與代表房屋買賣方的集體訴訟達成和解協議。該訴訟指NAR違反反壟斷法，通過收取高佣金方式來欺騙房屋買賣雙方，並導致房價 居高不下。

根據和解協議，8月17日正式終結長期以來收取6%佣金的規定，這個佣金率每年涉及佣金高達1000億元，在取消規定後支付的佣金將大幅下降，估計會減少3成甚至一半，不少專家認為這有助平抑高昂的房價。

但是房地產業卻抗拒即將來到的變革。芝加哥 Baird and Warner房地產經紀公司住宅銷售總裁艾利斯(Laura Ellis)表示，很多經紀認為8月17日實施新規不會發生 。

作為和解協議的一部分，佣金率由買賣家協商議定，賣方不用支付買方經紀佣金，買方經紀只能向買家或通過賣方經紀和賣家協商確定支付，經紀不一定需要使用多重掛牌服務MLS(Multiple Listing Service)才能做中介收取佣金。MLS是一個由地產經紀與房地產專業人士使用的數據庫。

儘管NAR達成協議，但一直鼓勵高達150萬會員維持現狀，NAR首席法律顧問在7月31日發電郵建議，「消費者可以透過與房地產專業人士談判及諮詢，在MLS之外詢問收取佣金問題。」

但代表集體訴訟方的首席律師卡什馬克(Michael Ketchmark)警告，若以為可以繼續原來交易佣金，都是愚蠢和錯誤的。他甚至說「將採取法律行動來執行和解協議」，強調現在是時候讓自由市場發揮作用。

房地產策略師哈恩(Rob Hahn)指出，很多經紀將無法適應以新方式與買家和賣家討論佣金，所以規定改變將難順利實施，「至少到年底前，情況會很混亂，很多經紀將選擇離開這個行業」。