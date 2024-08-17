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全美8.5%房屋價格破百萬 比率創新高 百萬屋在部分地區已僅是入門

記者胡玉立／綜合報導
房地產仲介網站Redfin最新分析顯示，全美房屋有8.5%估價達到100萬元以上，創下歷史新高。(美聯社)
房地產仲介網站Redfin最新分析顯示，全美房屋有8.5%估價達到100萬元以上，創下歷史新高。(美聯社)

房地產仲介網站Redfin最新分析顯示，全美房屋有8.5%估價達到100萬元以上，創下歷史新高；不僅高於一年前的7.6%，更是疫情前4%紀錄的兩倍多。其中，舊金山灣區百萬元以上房屋比率，高於美國其他任何地方；6月舊金山有80.6%的房屋價值百萬元以上，高於去年同期的76.4%。

Redfin經濟學者趙辰(Chen Zhao，音譯)向華爾街日報表示：「多年前，擁有一棟價值百萬元房屋，就會被認為非常富有。現在，這只是某些房市的入門屋。」

百萬房屋增多，源於全國房價來到歷史新高點。Redfin數據顯示，6月房屋銷售價格中位數年增4%，達到創紀錄的44萬2525元；第二季度全美豪宅(掛牌房源中排名前5%的豪宅)銷售價格中位數，比去年同期上漲9%，達到創紀錄的118萬元。

趙辰指出，雖然房貸利率上升壓低了房屋需求，但房源短缺仍然讓房價保持在歷史高位不墜，房地產市場「目前處於非常不尋常的位置」；這對房主來說是好消息，但對於已經不堪負荷的買家來說，買房子的挑戰更大了。

加州百萬以上房屋原本就占全國最高比率，如今繼續以比其他州更快的速度增加。加州橙郡安那罕(Anaheim)是百萬元以上房屋增幅最大的地區之一，6月估計有58.8%的房屋是百萬元起價，高於2023年6月的51%。

Redfin調查的美國各大都會區，只有德州奧斯汀的百萬元以上房屋占比下降，從去年的10.1%下降至10%。Redfin認為，應該是德州推出的新建屋讓整體供應量增多的緣故。

只有少數主要都會區幾乎沒有估值百萬元以上的房屋；底特律、克利夫蘭、匹茲堡和密蘇里州堪薩斯城，6月只有不到1%的房屋估價達到百萬元。

Redfin表示，全國待售房屋庫存雖然終於有所增加，但仍比新冠疫情前的水平低了30%左右。主要是鎖定了低房貸利率的賣家仍然惜售，而當前建築成本遠高於疫情之前，新建房屋增長因此受到抑制。

疫情 加州 德州

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