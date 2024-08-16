治療糖尿病、心臟病… 10處方藥降價 紅藍卡每年省15億元
拜登政府表示，政府與製藥公司談妥、訂於2026年生效的10種處方藥新價格，用於治療糖尿病、心臟病、關節炎等疾病，每年將為聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)受益人節省約15億元自掏腰包花費。其中，治療糖尿病藥物「健諾胰」(Januvia)藥價大降79%，治療血癌藥物「億珂」(Imbruvica)降價38%。以下所列價格是沒有折扣的藥價，不是民眾買處方藥時實際支付的價格。
以下是10種藥名、議定後的新藥價及降幅：
*健諾胰(Januvia)
製藥商：默克藥廠(Merck Sharp Dohme)
病症：糖尿病
議定價格：30天供應量113元
降價幅度：79%
*Fiasp；Fiasp FlexTouch；Fiasp PenFil；NovoLog；
NovoLog FlexPen；NovoLog PenFill
製藥商：諾德藥廠(Novo Nordisk)
病症：糖尿病
議定價格：30天供應量119元
降價幅度：76%
*Farxiga
製藥商：阿斯特捷利康製藥公司(AstraZeneca AB)。
病症：糖尿病、心臟衰竭和慢性腎臟病
議定價格：30天供應量178.50元
降價幅度：68%
*Enbrel
製藥商：Immunex公司
病症：類風濕性關節炎、牛皮癬及乾癬性關節炎
議定價格：30天供應量2355元
降價幅度：67%
*Jardiance
製藥商：百靈佳殷格翰 (Boehringer Ingelheim)
病症：糖尿病、心臟衰竭和慢性腎臟病
議定價格：30天供應量197元
降價幅度：66%
*Stelara
製藥商：楊森生技(Janssen Biotech Inc.)
病症：牛皮癬、牛皮癬關節炎、克隆氏症(Crohn's disease)、潰瘍性結腸炎
議定價格：30天供應量4695元
降價幅度：66%
*Xarelto
製藥商：楊森製藥(Janssen Pharms)
病症：預防和治療血栓，降低冠狀動脈或周邊動脈疾病患者風險
議定價格：30天供應量197元
降價幅度：62%
*Eliquis
製藥商：必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)
病症：預防及治療血栓
議定價格：30天供應量231元
降價幅度：56%
*Entresto
製藥商：諾華製藥公司(Novartis Pharms Corp)
病症：心臟衰竭
議定價格：30天供應量295元
降價幅度：53%
*億珂(Imbruvica)
製藥商：Pharmacyclos LLC
病症：血癌
議定價格：30天供應量9319元
降價幅度：38%
上一則
拜登被曝對退選仍有不甘 尤其不滿裴洛西 至今沒講過話
下一則
FB留言