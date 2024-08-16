我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國史上第2位女總理誕生 塔信么女貝東塔當選泰國總理

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

治療糖尿病、心臟病… 10處方藥降價 紅藍卡每年省15億元

記者胡玉立／綜合報導
拜登政府與製藥公司談妥、訂於2026年生效的10種處方藥新價格，用於治療糖尿病、心臟病、關節炎等疾病，每年將為紅藍卡受益人節省約15億元自掏腰包花費。圖為拜登總統去年12月14日在馬里蘭州一家藥房舉行記者會。(美聯社)
拜登政府與製藥公司談妥、訂於2026年生效的10種處方藥新價格，用於治療糖尿病、心臟病、關節炎等疾病，每年將為紅藍卡受益人節省約15億元自掏腰包花費。圖為拜登總統去年12月14日在馬里蘭州一家藥房舉行記者會。(美聯社)

拜登政府表示，政府與製藥公司談妥、訂於2026年生效的10種處方藥新價格，用於治療糖尿病、心臟病、關節炎等疾病，每年將為聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)受益人節省約15億元自掏腰包花費。其中，治療糖尿病藥物「健諾胰」(Januvia)藥價大降79%，治療血癌藥物「億珂」(Imbruvica)降價38%。以下所列價格是沒有折扣的藥價，不是民眾買處方藥時實際支付的價格。

以下是10種藥名、議定後的新藥價及降幅：

*健諾胰(Januvia)

製藥商：默克藥廠(Merck Sharp Dohme)

病症：糖尿病

議定價格：30天供應量113元

降價幅度：79%

*Fiasp；Fiasp FlexTouch；Fiasp PenFil；NovoLog；

NovoLog FlexPen；NovoLog PenFill

製藥商：諾德藥廠(Novo Nordisk)

病症：糖尿病

議定價格：30天供應量119元

降價幅度：76%

*Farxiga

製藥商：阿斯特捷利康製藥公司(AstraZeneca AB)。

病症：糖尿病、心臟衰竭和慢性腎臟病

議定價格：30天供應量178.50元

降價幅度：68%

*Enbrel

製藥商：Immunex公司

病症：類風濕性關節炎、牛皮癬及乾癬性關節炎

議定價格：30天供應量2355元

降價幅度：67%

*Jardiance

製藥商：百靈佳殷格翰 (Boehringer Ingelheim)

病症：糖尿病、心臟衰竭和慢性腎臟病

議定價格：30天供應量197元

降價幅度：66%

*Stelara

製藥商：楊森生技(Janssen Biotech Inc.)

病症：牛皮癬、牛皮癬關節炎、克隆氏症(Crohn's disease)、潰瘍性結腸炎

議定價格：30天供應量4695元

降價幅度：66%

*Xarelto

製藥商：楊森製藥(Janssen Pharms)

病症：預防和治療血栓，降低冠狀動脈或周邊動脈疾病患者風險

議定價格：30天供應量197元

降價幅度：62%

*Eliquis

製藥商：必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)

病症：預防及治療血栓

議定價格：30天供應量231元

降價幅度：56%

*Entresto

製藥商：諾華製藥公司(Novartis Pharms Corp)

病症：心臟衰竭

議定價格：30天供應量295元

降價幅度：53%

*億珂(Imbruvica)

製藥商：Pharmacyclos LLC

病症：血癌

議定價格：30天供應量9319元

降價幅度：38%

拜登政府與製藥公司談妥、訂於2026年生效的10種處方藥新價格，用於治療糖尿病、...
拜登政府與製藥公司談妥、訂於2026年生效的10種處方藥新價格，用於治療糖尿病、心臟病、關節炎等疾病，每年將為紅藍卡受益人節省約15億元自掏腰包花費。(美聯社)

關節 聯邦醫療保險 紅藍卡

上一則

拜登被曝對退選仍有不甘 尤其不滿裴洛西 至今沒講過話

下一則

K他命害死馬修派瑞 助理、醫師等5人被控罪

延伸閱讀

治療糖尿病、心臟病等10處方藥將降價 紅藍卡每年省15億元

治療糖尿病、心臟病等10處方藥將降價 紅藍卡每年省15億元
糖尿病成第二大死因 這地方居民把可樂當聖水日喝7罐成癮

糖尿病成第二大死因 這地方居民把可樂當聖水日喝7罐成癮
拜登偕賀錦麗宣布藥價降 要讓擔憂高物價民眾有感

拜登偕賀錦麗宣布藥價降 要讓擔憂高物價民眾有感
中醫師分析健康吃冰 不發胖不飆血糖有訣竅

中醫師分析健康吃冰 不發胖不飆血糖有訣竅

熱門新聞

限制房地產經紀抽取佣金的新規17日正式實施，可能對現有的經紀形態造成影響，也會逼不少房地產經紀人退出市場。（美聯社）

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

2024-08-13 10:53
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
房價節節高升，使擁有房產的千禧世代也跟著獲利翻身。（美聯社）

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有

2024-08-15 02:23
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

2024-08-10 20:30
X平台執行長、富豪馬斯克12日在自己的平台上專訪前總統川普，馬斯克也一直被視為挺川的指標人物。（美聯社）

重回X平台接受馬斯克專訪 川普：槍擊案是非法移民救了我

2024-08-13 05:23

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起