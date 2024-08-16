治療糖尿病、心臟病… 10處方藥降價 紅藍卡每年省15億元

拜登政府與製藥公司談妥、訂於2026年生效的10種處方藥新價格，用於治療糖尿病、心臟病、關節炎等疾病，每年將為紅藍卡受益人節省約15億元自掏腰包花費。圖為拜登總統去年12月14日在馬里蘭州一家藥房舉行記者會。(美聯社)

拜登政府表示，政府與製藥公司談妥、訂於2026年生效的10種處方藥新價格，用於治療糖尿病、心臟病、關節 炎等疾病，每年將為聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )受益人節省約15億元自掏腰包花費。其中，治療糖尿病藥物「健諾胰」(Januvia)藥價大降79%，治療血癌藥物「億珂」(Imbruvica)降價38%。以下所列價格是沒有折扣的藥價，不是民眾買處方藥時實際支付的價格。

以下是10種藥名、議定後的新藥價及降幅：

*健諾胰(Januvia)

製藥商：默克藥廠(Merck Sharp Dohme)

病症：糖尿病

議定價格：30天供應量113元

降價幅度：79%

*Fiasp；Fiasp FlexTouch；Fiasp PenFil；NovoLog；

NovoLog FlexPen；NovoLog PenFill

製藥商：諾德藥廠(Novo Nordisk)

病症：糖尿病

議定價格：30天供應量119元

降價幅度：76%

*Farxiga

製藥商：阿斯特捷利康製藥公司(AstraZeneca AB)。

病症：糖尿病、心臟衰竭和慢性腎臟病

議定價格：30天供應量178.50元

降價幅度：68%

*Enbrel

製藥商：Immunex公司

病症：類風濕性關節炎、牛皮癬及乾癬性關節炎

議定價格：30天供應量2355元

降價幅度：67%

*Jardiance

製藥商：百靈佳殷格翰 (Boehringer Ingelheim)

病症：糖尿病、心臟衰竭和慢性腎臟病

議定價格：30天供應量197元

降價幅度：66%

*Stelara

製藥商：楊森生技(Janssen Biotech Inc.)

病症：牛皮癬、牛皮癬關節炎、克隆氏症(Crohn's disease)、潰瘍性結腸炎

議定價格：30天供應量4695元

降價幅度：66%

*Xarelto

製藥商：楊森製藥(Janssen Pharms)

病症：預防和治療血栓，降低冠狀動脈或周邊動脈疾病患者風險

議定價格：30天供應量197元

降價幅度：62%

*Eliquis

製藥商：必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)

病症：預防及治療血栓

議定價格：30天供應量231元

降價幅度：56%

*Entresto

製藥商：諾華製藥公司(Novartis Pharms Corp)

病症：心臟衰竭

議定價格：30天供應量295元

降價幅度：53%

*億珂(Imbruvica)

製藥商：Pharmacyclos LLC

病症：血癌

議定價格：30天供應量9319元