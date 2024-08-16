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瑞典出現猴痘較危險病毒株案例 非洲以外首見

編譯中心／綜合15日電
猴痘是一種由猴痘病毒引起的病毒性人畜共患病，是由感染動物傳播病毒給人類而造成的傳染性疾病，會藉由親密身體接觸在人與人之間傳播。(美聯社)
猴痘是一種由猴痘病毒引起的病毒性人畜共患病，是由感染動物傳播病毒給人類而造成的傳染性疾病，會藉由親密身體接觸在人與人之間傳播。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)在兩年內第二度宣布猴痘(Mpox，又稱M痘)構成「國際關注公共衛生緊急事件」的隔天，瑞典證實出現第一起感染較危險猴痘病毒株的案例，為非洲以外的首例。

猴痘可透過密切接觸傳染。在剛果民主共和國(民主剛果)較嚴重的猴痘類型擴散至鄰近國家後，世衛14日宣布公衛緊急事件。

瑞典公共衛生局長魏格澤爾(Olivia Wigzell)15日在記者會上表示，這名病患是待在猴痘疫情大爆發的非洲某地時感染的，他正依循衛生單位的建議接受照料和指示。

瑞典衛生部長福斯梅德(Jakob Forssmed)在記者會上指出，他們也已確認瑞典出現的病例屬於較嚴重的猴痘類型，即第一分支(Clade I)病毒。瑞典公共衛生局證實，此人身上的病毒株即為民主剛果去年9月起大量湧現的Ib分支病毒株。

世界衛生組織(WHO)宣布猴痘(Mpox)構成「國際關注公共衛生緊急事件」的隔天...
世界衛生組織(WHO)宣布猴痘(Mpox)構成「國際關注公共衛生緊急事件」的隔天，瑞典政府證實出現第一起感染較危險猴痘病毒株的案例，為非洲以外的首例。(路透)

世衛組織表示，歐洲可能很快就會證實出現更多境外移入的猴痘第一分支病例。

自今年初以來，民主剛果爆發的M痘疫情已造成548人死亡，死亡率估計為 3.6%，國內所有省分皆受到這個病毒影響。

猴痘是一種由猴痘病毒引起的病毒性人畜共患病，是由感染動物傳播病毒給人類而造成的傳染性疾病，會藉由親密身體接觸在人與人之間傳播。最早發現於非洲中部和西部的熱帶雨林地區。

該病的症狀類似於天花，包括發熱、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大和皮疹。雖然猴痘的死亡率較低，但病毒的傳播性和突發性引發了全球關注。2022年，猴痘在非洲以外地區爆發，導致多個國家出現病例，引發了國際社會對其傳播的擔憂和防控措施的加強。

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