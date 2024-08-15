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學運餘波 哥倫比亞大學校長莎菲克請辭下台

記者曹馨元 / 紐約報導
4月間成為全國學運風波中心的哥倫比亞大學，繼日前免職三名高級校務主管後，校長莎菲克也於14日宣布請辭，將回到英國外交部工作。（美聯社）
4月間成為全國學運風波中心的哥倫比亞大學，繼日前免職三名高級校務主管後，校長莎菲克也於14日宣布請辭，將回到英國外交部工作。（美聯社）

在因校園爆發抗議活動而備受責難，苦撐數月之後，哥倫比亞大學(Columbia University)校長莎菲克(Minouche Shafik)14日宣布，她辭去哥大校長一職。董事會在表示遺憾地接受莎菲克決定的同時，也宣布由哥大厄文醫學中心(Irving Medical Center))執行長阿姆斯特朗(Katrina Armstrong)接任臨時校長。

「我很榮幸能帶領這所極好的機構，我相信經過我們的共同努力，在許多重要領域都取得了進展。然而，這也是一段動盪的時期，我們很難克服整個社區的不同意見」，莎菲克在一封給哥大社區的信中寫道，「在這個夏天，我經過反思決定在這個時候離開，認為這樣做，最能讓哥倫比亞大學克服未來可能的挑戰」。

莎菲克將回到英國外交部工作。任職哥大之前，她曾領導過英國經濟學院，也在世界銀行、國際貨幣基金擔任高級職務。

今年稍早反以挺巴的學運使哥大成為風暴中心。圖為今年6月在哥大校園的學生帳篷。（美...
今年稍早反以挺巴的學運使哥大成為風暴中心。圖為今年6月在哥大校園的學生帳篷。（美聯社）

今年4月，哥大爆發挺巴勒斯坦的學生運動，示威學生在近半個月的時間內占領校園的主草坪，此後又升級成破壞並占領校內建築；而無力平息事態的校方，則先後兩次邀請紐約市警(NYPD)進入校園實行大規模驅趕和逮捕行動，校方的應對策略被廣泛認為進退失據，莎菲克隨後也都成為挺學運和反學運人士的攻擊目標。

莎菲克4月17日被要求出席國會聽證會，面對這場去年12月另三位長春藤盟校哈佛、賓大、麻省理工校長受詢的歷史畫面重演，她記取前人「教訓」，在打擊反猶太主義方面採取堅定立場；但共和黨人仍嚴厲批評她言行不一，指責哥大處理師生紀律方面存有偏見。

時任賓大校長馬季爾(Liz Magill)、哈佛校長蓋伊(Claudine Gay)與哥大校長均已先後辭職。

在鎮壓行動過後，哥大的教職員工團體對莎菲克發起了不信任投票，並獲高票通過；而另一方面，部分校董與捐款人則認為莎菲克縱容反以色列情緒在校內蔓延，且未能有效壓制學生運動造成的混亂，對莎菲克失去了信心。

哥大董事會稱，「在賓夕法尼亞大學(UPenn)、哈佛大學(Harvard University)、麻薩諸塞州總醫院(Massachusetts General hospital)以及哥倫比亞大學的職業生涯中，阿姆斯特朗作為一名醫生、研究員、教師和領導者，積極傾聽各方聲音、結合各學科的教訓、推動創新教學以確保不同背景的學生都能成功。」

莎菲克感謝董事會的支持，並表示她將與臨時校長合作，確保交接工作有序進行。

哥大 哥倫比亞大學 賓大

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