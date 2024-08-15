1.4萬病例、逾500死 WHO：猴痘列全球公衛緊急狀態

這波猴痘病癥除了在手腳出現水泡外，在生殖器也會產生病變，病毒主要靠近距離接觸傳播。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）14日宣布，在剛果和非洲其他地區爆發的猴痘（mpox）疫情 進入全球衛生緊急狀態 。目前有十多國兒童和成人出現病例，且正以新病毒形式傳播，非洲大陸可用疫苗 劑量卻很少。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「所有人都應關注此事，它可能在非洲境內外進一步傳播，情況非常令人擔憂。」

非洲疾病防治中心（Africa Centers for Disease Control and Prevention）本周稍早已宣布mpox疫情構成公共衛生緊急狀態，呼籲國際社會提供協助，阻止病毒傳播。非洲CDC指出，今年非洲有13國發現mpox，其中96%以上病例及死亡案例發生在剛果；剛果近70%病例是15歲以下兒童，占死亡人數85%。與去年同期相比，mpox病例增加160%，死亡人數增加19%；病例迄今逾1萬4000例，已有524人死亡。

難發現感染 病毒易傳播

ｍpox傳播方式主要透過與受感染者密切接觸，其中包括性行為在內。先前的mpox疫情，病變主要出現在胸部和手腳，今年稍早出現的新型mpox會導致較輕症狀和生殖器病變，患者更難發現自己被感染，表示病毒更容易在患者不知情下傳播。

非洲CDC緊急小組主席、南非傳染病專家卡里姆(Salim Abdool Karim) 表示，「mpox已對非洲中部及其周邊鄰國構成威脅。」從剛果傳播的新版mpox死亡率似為3-4%。剛果尚未收到其要求的任何mpox疫苗。

非洲再度流行猴痘，而且新病毒的致死率較兩年前大幅增加，世界衛生組織宣布疫情進入全球衛生緊急狀態。（美聯社）

WHO曾在2022年宣布mpox進入全球緊急狀態，因它一度蔓延到70多個以前不曾呈報mpox的國家；那次疫情只有不到1%的人死亡。2022年mpox疫情爆發期間，西方國家大多藉助疫苗和治療方法遏止傳播，但非洲可用疫苗和治療方法很少，病毒因而持續在當地存在。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）醫學教授馬克斯（Michael Marks）表示，宣布非洲最近爆發mpox疫情為全球緊急狀態是必要的，最要緊的是提供更多支援來遏止疫情，「事情發展到如此糟糕程度才釋放出所需資源，這是國際社會的失敗。」

世衛組織14日宣布猴痘流行已進入緊急狀態，但有效的疫苗尚未研發成功。(美聯社)

埃默里大學（Emory University）傳染病專家泰坦吉（Boghuma Titanji）表示，世衛上次宣布mpox疫情緊急狀態，對於向非洲提供診斷測試、藥物和疫苗等物資「幾乎沒有發揮任何推動作用」，現在「全球有真正機會採取果斷行動，不要重複過去錯誤，不能只是發個聲明了事。」