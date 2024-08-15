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房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有

編譯陳韻涵／綜合報導
房價節節高升，使擁有房產的千禧世代也跟著獲利翻身。（美聯社）
房價節節高升，使擁有房產的千禧世代也跟著獲利翻身。（美聯社）

房價和投資獲利所賜，曾被稱失落世代的千禧世代財務狀況，比前幾代的同齡人更富有。

華爾街日報報導，霍姆斯(Andy Holmes)15年前剛從大學畢業時與父母同住，靠修剪草坪和清水溝賺零用錢；他和大學同學只能找到低薪工作，不知能否像父母般有機會成功。

如今，霍姆斯是密蘇里州堪薩斯市的財務官，預計52歲退休。他說：「我目前的經濟狀況是我大學畢業時難以想像的，時值37歲，我的淨資產更接近想像中47歲的樣子。」

對於現年27歲到44歲的千禧世代而言，改變命運的變化近期快速發生。

聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)經通膨調整後的數據顯示，生於1980年代的年長千禧世代家庭，淨資產中位數從2019年的6萬元增至2022年的13萬元；1990年代出生的美國人財富中位數增逾四倍，達4萬1000元，其中包括1996年出生的最年輕千禧世代成員。

千禧世代更懂得投資理財，藉由投資獲利使財富更勝上一代。（美聯社）
千禧世代更懂得投資理財，藉由投資獲利使財富更勝上一代。（美聯社）

千禧世代在財富積累、買房和婚生方面曾落後且被嘲笑，但經歷戲劇化轉變後，如今赫然發現自己超越前輩。

聖路易聯邦準備銀行分析發現，今年初經通膨調整後的數據顯示，千禧世代和Z世代中年長成員的平均財富，比X世代和嬰兒潮世代同齡人多約25%。

同樣身為千禧世代的聖路易聯邦準備銀行資深研究員安娜‧埃爾南德斯‧肯特(Ana Hernández Kent)花數年時間研究這一代人是否真為「迷失世代」(lost generation，又稱失落世代)，結論是「他們不再迷失，他們被發現了」。

曾被稱為潦倒一代的千禧世代，受到房市和投資獲利的影響，財富比上一代還要富有。（美...
曾被稱為潦倒一代的千禧世代，受到房市和投資獲利的影響，財富比上一代還要富有。（美聯社）

聯準會(Fed)數據顯示，今年第一季，千禧世代和年長Z世代的整體財富達14兆2000億元，比四年前的4兆5000億元高。

這般成長躍進的一大推動力來自房地產，千禧世代承擔額外房貸，使其房產財富增加2兆5000億元。

房價走揚讓屋主受益，無論是在2010年代初交付頭期款，還是在近期房價與利率大漲前勉強湊齊頭款。

此外，股票和共同基金也發揮關鍵作用，部分歸因於許多職員在職涯早期將更多錢存進退休帳戶。

房價 退休 華爾街

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