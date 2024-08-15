猴痘Q&A：症狀為何？非洲情況？如何遏止？

這波流行的猴痘致死率高，在非洲已有上萬人感染，剛果也出現不少死亡病例。（路透）

世界衛生組織(WHO) 14日宣布，在非洲流行的猴痘 （mpox）進入全球衛生緊急狀態。來了解什麼是mpox及如何因應：

什麼是猴痘？

猴痘(mpox) 在1958年首次被科學家發現，當時是在猴子之間爆發的「類痘」疾病。以前，大多數人類病例是在中非和西非與受感染者有過密切接觸的人身上發現。2022年，猴痘首次被證實透過性行為傳播，在全球70多個未通報過mpox的國家引發疫情 。

猴痘與天花（smallpox）屬同一病毒家族，但引起較輕微的症狀，如發燒、發冷和身體疼痛。病情較嚴重者可能會在臉、手、胸和生殖器出現病變。

非洲發生了什麼事引起如此擔憂？

染病案例急劇增加。非洲疾病防治中心上周指稱，至少在13個非洲國家發現猴痘；與去年同期相比，病例增加160%，死亡人數增加19%。今年稍早，在剛果一個礦鎮出現新型mpox，可導致多達10%患者死亡，因為症狀較輕、更難發現，可能更易傳播。WHO最近在蒲隆地、肯亞、盧安達和烏干達這4個東非國家首次發現猴痘，而且都與剛果疫情有關。

全球衛生緊急狀態代表什麼？

世衛宣布全球衛生緊急狀態，旨在促使各捐助機構和國家採取行動。非洲疾病防治中心主任卡塞亞（Jean Kaseya）呼籲非洲的國際夥伴提供協助，並表示非洲染疫案例不斷增加，過去持續被忽略。倫敦衛生與熱帶醫學學院醫學教授馬克斯（Michael Marks）表示，「當前控制策略顯然沒起作用，需要更多資源。宣布全球衛生緊急狀態可以是解鎖的機制。」

如何阻止mpox？

2022年在全球近70國爆發的mpox疫情，因富裕國家使用疫苗 和治療並說服人們避免危險行為，基本上得到遏制；但非洲地區卻幾乎沒有任何疫苗或治療。馬克斯表示，免疫接種可能有幫助，包括接種屬於同一病毒的天花疫苗；「我們需要為生活在疫情爆發地區的高風險族群接種疫苗，包括為性工作者、兒童和成人提供大量疫苗。」