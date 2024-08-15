數據技術人員需求旺 薪資上看10萬元 不需大學學位

職場數據專業人才需求大增，只要具備技術專長，甚至連大學學歷也不需要。（美聯社）

取得科技領域中最熱門的工作，你並不需要有大學學位，你只需要懂得如何用螺絲起子，和能夠接受被關在沒有窗戶的廠房裡工作；24歲的卡斯特拉諾斯(Deborah Martinez Castellanos)在維吉尼亞州 艾希本(Ashburn)的一個大型數據中心上夜班，是維持國家網路運作快速增長員工隊伍的一員；每天下午6時到隔天早上6時，負責監控和追蹤有數千台伺服器之房間的溫度和濕度的螢幕。

隨著微軟(Microsoft)和谷歌(Google )等大型科技公司都投入數十億美元，成立支持從AI聊天機器人到儲存於雲端 的數萬億張照片和電子郵件的數據中心，數據中心技術人員需求也跟著水漲船高；這顯示了一個打破了傳統藍領和白領差別的新職業階層崛起；這群人全都熟悉科技，通常需要擅長程式設計和電腦化系統，以及手動操作。

這個成長中的工作類別，薪水也很不錯；根據提供證書和訓練的組織CompTIA，工作範圍包括維護和修理伺服器，一直到操作加熱和冷卻系統等，數據中心技術人員的薪資在過去三年增加了43%，中位數為7萬5100元；若是有經驗者，薪資更是可達六位數。

自2020年1月以來，此類員工的招聘廣告增加了18%，同時，整體科技職位招聘數量則是下降了一半以上。

W.E.艾普強就業研究所(W.E. Upjohn Institute for Employment Research)資深經濟學家赫什賓(Brad Hershbein)指出，其他類型的熱門職業也需要高水準的技術知識；根據勞工部 ，全國成長最快的職業是風力渦輪機維修技術人員，而想要成為一名風力渦輪機維修技術人員，你需要有液壓到電子等各個方面的訓練；製造業也一樣，如今的車床是透過程式設計來控制，而非人力。