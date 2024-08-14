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中東局勢不穩 布林肯推遲出訪

編譯俞仲慈／綜合報導
由於伊朗可能本周襲擊以色列，中東戰雲密布，國務卿布林肯基於安全考慮，已押後出訪中東行程。圖為布林肯今年6月11日訪問以色列。(美聯社)
由於伊朗可能本周襲擊以色列，中東戰雲密布，國務卿布林肯基於安全考慮，已押後出訪中東行程。圖為布林肯今年6月11日訪問以色列。(美聯社)

中東戰火烏雲密布，國務卿布林肯(Antony Blinken)臨時取消原定前往中東訪問的計畫，白宮13日也批准出售包括F-15戰機等高達200億元軍備給以色列；國務院嚴正警告伊朗，若出售洲際飛彈給俄羅斯，將立即遭到嚴厲打擊。

耶路撒冷郵報(Jerusalem Post)報導，拜登總統13日表示，達成加薩停火協議有助於以色列避免遭受中東國家報復性攻擊並強調「這是我的期望」；國務院副發言人巴特爾(Vedant Patel)也表示，釋放人質與加薩停火協議可以「為外交努力創造條件，使中東擺脫暴力相向的惡性循環」。

根據消息人士透露，伊朗連日來與歐美國家針對調整報復進行對話，而且「日夜不停努力降低報復程度，確保不會發生任何事情。」同時白宮也向土耳其尋求協助，希望透過其與哈瑪斯、伊朗的關係來緩和局勢。

路透報導，歐洲消息人士稱，伊朗有意向俄羅斯出售洲際飛彈，美國對伊朗提出警告，將採取「迅速且嚴厲」的行動，巴特爾強調：「自俄烏戰爭以來，對於俄羅斯與伊朗不斷深化的夥伴關係，美國始終保持戒備，這種夥伴關係已威脅歐洲安全，顯示伊朗破壞區域穩定的影響力蔓延至中東以外各地。」

中東戰爭可能升溫，為增強以色列防衛力量，美國國務卿布林肯13日批准向以色列出售價...
中東戰爭可能升溫，為增強以色列防衛力量，美國國務卿布林肯13日批准向以色列出售價值超過200億美元的戰鬥機和其他軍事裝備，其中包括F-15戰機。(美聯社)

美國13日批准向以色列出售價值200億元的F-15戰機在內的軍備，以應對加薩地區日益嚴峻的情勢，五角大廈公布聲明表示：「美國致力維護以色列安全，協助以色列發展並維持強大且足以自衛的軍事能力，對美國國家利益至關重要。」

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)在社群媒體X發文感謝美國政府協助以色列保持「在中東地區的軍事優勢」以及美國對以色列的安全承諾。

根據Axios報導，有鑑於中東局勢不穩定，布林肯原定13日前往中東的訪問行程也暫時取消。

以色列 伊朗 加薩

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