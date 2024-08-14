中東局勢不穩 布林肯推遲出訪

由於伊朗可能本周襲擊以色列，中東戰雲密布，國務卿布林肯基於安全考慮，已押後出訪中東行程。圖為布林肯今年6月11日訪問以色列。(美聯社)

中東戰火烏雲密布，國務卿布林肯(Antony Blinken)臨時取消原定前往中東訪問的計畫，白宮13日也批准出售包括F-15戰機等高達200億元軍備給以色列 ；國務院嚴正警告伊朗 ，若出售洲際飛彈給俄羅斯，將立即遭到嚴厲打擊。

耶路撒冷郵報(Jerusalem Post)報導，拜登總統13日表示，達成加薩 停火協議有助於以色列避免遭受中東國家報復性攻擊並強調「這是我的期望」；國務院副發言人巴特爾(Vedant Patel)也表示，釋放人質與加薩停火協議可以「為外交努力創造條件，使中東擺脫暴力相向的惡性循環」。

根據消息人士透露，伊朗連日來與歐美國家針對調整報復進行對話，而且「日夜不停努力降低報復程度，確保不會發生任何事情。」同時白宮也向土耳其尋求協助，希望透過其與哈瑪斯、伊朗的關係來緩和局勢。

路透報導，歐洲消息人士稱，伊朗有意向俄羅斯出售洲際飛彈，美國對伊朗提出警告，將採取「迅速且嚴厲」的行動，巴特爾強調：「自俄烏戰爭以來，對於俄羅斯與伊朗不斷深化的夥伴關係，美國始終保持戒備，這種夥伴關係已威脅歐洲安全，顯示伊朗破壞區域穩定的影響力蔓延至中東以外各地。」

中東戰爭可能升溫，為增強以色列防衛力量，美國國務卿布林肯13日批准向以色列出售價值超過200億美元的戰鬥機和其他軍事裝備，其中包括F-15戰機。(美聯社)

美國13日批准向以色列出售價值200億元的F-15戰機在內的軍備，以應對加薩地區日益嚴峻的情勢，五角大廈公布聲明表示：「美國致力維護以色列安全，協助以色列發展並維持強大且足以自衛的軍事能力，對美國國家利益至關重要。」

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)在社群媒體X發文感謝美國政府協助以色列保持「在中東地區的軍事優勢」以及美國對以色列的安全承諾。

根據Axios報導，有鑑於中東局勢不穩定，布林肯原定13日前往中東的訪問行程也暫時取消。