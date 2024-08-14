伊朗官員：加薩停火 能阻直接報復以色列

伊朗官員13日表示，只有加薩停火才能讓伊朗的報復以色列的行動推遲。圖為伊朗首都德黑蘭街頭樹立的哈瑪斯新領導人辛瓦爾的畫像和宣傳畫。(路透)

根據路透報導，三名資深伊朗 官員透露，針對哈瑪斯首領哈尼雅(Ismail Haniyeh)7月31日在伊朗遇刺死亡一事，只有在本周預期舉行的談判中達成加薩 停火協議，才有可能阻止伊朗對以色列 的直接報復行動。

伊朗指責以色列策畫哈尼雅暗殺行動，誓言報復，以色列未確認也未否認是否參與其中。

伊朗其中一名消息人士指出，若加薩談判失敗，或者伊朗認為以色列在拖延談判，伊朗和真主黨(Hezbollah)等盟友將發起直接攻擊。

哈尼雅和真主黨指揮官舒庫爾(Fuad Shukr)遭殺害後，中東爆發更大規模戰爭的風險升高，伊朗近日與西方國家和美國展開對話。

美國駐土耳其大使13日證實，美國正請求盟友幫忙說服伊朗緩和緊張局勢。三名地區政府消息人士描述與伊朗的對話，希望避免在15日於埃及或卡達舉行的加薩停火談判之前讓緊張情勢升級。

伊朗常駐聯合國代表團9日在聲明中表示：「我們希望我們的回應將在不傷害潛在停火的方式下安排好時機並執行。」伊朗外交部13日表示，國際上呼籲遏制報復行動的聲浪與國際法的原則相悖。

哈瑪斯周末對於談判是否進行表示懷疑，以色列和哈瑪斯近幾個月舉行幾輪談判，但未能達成最終停火協議。

伊朗分析師雷拉茲(Saeed Laylaz)表示，伊朗領袖現在希望促成加薩停火，「避免全面戰爭，並加強在該區域的地位。」

雷拉茲指出，伊朗先前並未涉入加薩的和平進展，但現在準備扮演「關鍵角色」。

兩名消息人士透露，伊朗考慮派一名代表參與停火談判，但該名代表不會直接出席會議，而是參與幕後討論，以在談判進行的同時「保持與美國的外交溝通」。

兩名與黎巴嫩真主黨親近的消息人士透露，伊朗將給予談判一個機會，但不會放棄報復的意圖。