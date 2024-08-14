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烏侵俄續推進 稱拿下庫斯克州74村鎮

編譯俞仲慈／綜合報導
烏克蘭軍隊13日繼續沿俄烏邊境向俄羅斯挺進，已拿下庫斯克州(Kursk)74個村鎮，迫使俄軍從烏克蘭撤出部隊防衛。圖為烏軍在俄羅斯境內行動。(路透)
烏克蘭軍隊13日繼續沿俄烏邊境向俄羅斯挺進，已拿下庫斯克州(Kursk)74個村鎮，迫使俄軍從烏克蘭撤出部隊防衛。圖為烏軍在俄羅斯境內行動。(路透)

俄烏戰爭近來出現逆轉跡象，烏克蘭軍隊進攻俄羅斯邊境，拿下庫斯克州(Kursk)74個村鎮，迫使俄軍從烏克蘭撤出部隊防衛；烏國總統顧問表示，俄羅斯只有被逼得走頭無路，才會願意參加和平峰會。

根據政治新聞網站Politico報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)13日聲明證實：「我軍仍朝著庫斯克挺進，而且烏軍已控制74座村鎮。」他透露烏軍還俘虜多名俄軍，可以作為未來交換被俘烏克蘭士兵的籌碼，堪稱2022年俄烏戰爭爆發以來，烏軍取得的最大勝利。

數個月來節節敗退的烏克蘭上周動員數千人，突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州，令克里姆林宮措手不及，因此俄羅斯總統普亭已經自烏克蘭撤離部分軍力，以支援庫斯克地區抵抗烏軍入侵。

烏克蘭陸軍發言人利科維(Dmytro Lykhoviy)出面證實：「俄羅斯已將部分部隊從烏克蘭南部札波羅熱州(Zaporizhzhia)和赫爾松州(Kherson)地區撤出。」

不過根據烏克蘭陸軍總參謀部的說法，為了對抗烏克蘭的攻擊，俄軍繼續對戰爭熱點的波克羅夫斯克(Pokrovsk)和頓內茨克(Donetsk)等地發動攻勢。

此外，拜登總統針對烏軍反攻俄羅斯邊境，首次發表評論指出：「讓普亭真正陷入困境。」並透露白宮與基輔保持密切聯繫。

烏克蘭總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)14日接受國營電視台訪問時表示，除非把俄羅斯逼到死角，否則絕不會乖乖參加和平峰會；他說：「單純向俄羅斯施壓根本行不通，必須採取鐵腕行動才能奏效。」並補充道：「破壞基礎設施，形成所謂『非軍事保護區』(sanitary zone)，讓俄軍無法使用在烏克蘭占領的設施。」

澤倫斯基有意趁勝追擊，要求烏軍最高指揮官瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)發動進一步攻擊行動，對此瑟爾斯基僅以「一切按照計畫進行」，並未透露更多細節。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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