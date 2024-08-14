美加邊界逮捕無證客創新高 即起加速審批遣返

近來從美加邊境入境的庇護客有增加趨勢，國土安全部14日起將加快庇護申請案的審批。圖為自加拿大入境的海地籍庇護客。（路透）

為因應美加邊境無證客數量空前激增，美國國土安全部 （Department of Homeland Security）14日起，將依據美加「安全第三國」（Safe Third Country）庇護 協議進行兩項政策變更，加快審批和遣返在美加邊境提出庇護申請的無證移民。

申請庇護 須準備好文件

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，第一項變更要求在美加邊境申請庇護者須準備好文件，讓美國庇護官員篩檢確定他們是否受到美加「安全第三國」協議的約束。過去，難民申請者可要求延後篩檢，以收集足以證明他們可以享受該協議豁免的文件。某些群體，例如無人陪伴的兒童和在美國有家庭成員的移民，不受該協議約束。

諮詢律師 縮短為4小時

國土安全部14日起加快庇護申請案的審批。圖為自加拿大入境的蘇丹籍庇護客。（路透）

第二項變更，要求申請庇護者在接受美國庇護官員審查前，諮詢律師時間從至少24小時縮短為至少4小時。這項變更，與拜登政府6月在美墨邊境推出限制庇護相關措施時做出的改變一致。

美加「安全第三國」協議最早是在2002年簽署，去年擴大範圍；此雙邊協議承認美加都是移民安全國家，申請難民庇護者必須在他們首次到達的國家申請庇護。受到安全第三國協議約束的移民，不能獲得美國庇護，可被遣返回加拿大；有資格獲得豁免者可在美申請庇護。

2改變 非法移民 影響大

國土安全部13日發出聲明，證實這些變更，並指這些改變將「對無權合法居留美國的非公民帶來嚴重影響」。該部門指出，「國土安全部仔細審查與加拿大簽訂的『安全第三國協議』實施情況，認為此舉可以簡化邊境流程，而且不影響非公民獲得完整公平程序的能力。 」

CBS報導，儘管這兩項變化的本質均屬程序性質，但美國移民官員可以更快審批和驅逐美國北部邊境申請庇護者。

美加邊境長達5500哩；聯邦統計數據顯示，2024財年迄今，邊境巡邏人員在美加邊境拘留1萬6500名非法越境者，2023年為1萬人，2022年僅為2200人；2024年的數字創下北部邊境巡邏隊歷來逮捕人數最高紀錄。

邊境巡邏隊2024財年迄今在美國南部邊境逮捕逾130萬人，北部邊境逮捕人數雖無法與南部相比，但當地幅員廣闊、巡邏人力和資源相對少很多，無證客人數激增，已形成重大挑戰。