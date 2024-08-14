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規避美國禁令 中國盛行「走私」輝達晶片

編譯徐薏茹／綜合報導
AI晶片在中國的走私活動仍相當盛行；圖為輝達晶片。(路透)
AI晶片在中國的走私活動仍相當盛行；圖為輝達晶片。(路透)

儘管美國限制出口AI晶片至中國，但隨著需求保持強勁，輝達(Nvidia) AI晶片在中國的走私活動仍相當盛行，據報導，在深圳等城市和中國東部部分地區，AI晶片走私已經發展成一種產業。

AI 晶片是推動聊天機器人、醫療研究和自動駕駛汽車的創新技術，根據西雅圖時報(Seattle Times)報導，AI 晶片也促進了國防技術的快速進步，引發美國的擔憂，擔心中國可能開發先進武器、發動網路攻擊，並且在戰場的決策方面變得更迅速。

西雅圖時報引用紐約時報的一項調查，先前未報導的大學研究評論表明，輝達晶片和其他美國製科技已經幫助中國在核子武器和其他軍事應用方面的研究，促進美國對晶片出口的限制。

然而，中國的私營機構已經找到一些繞過美國限制的方法。

AI晶片在中國的走私活動仍相當盛行，中國透過經銷商繞過華府禁令，可買到輝達的高階...
AI晶片在中國的走私活動仍相當盛行，中國透過經銷商繞過華府禁令，可買到輝達的高階晶片；圖為黃仁勳展示輝達晶片。(取自Nvidia網站)

根據The Information的消息，中國東部的一家電器公司訂購了價值1億2000萬元的300台伺服器，這些伺服器配有八個輝達H100晶片；但這批訂單的晶片受美國限制，迫使該公司透過馬來西亞的一家晶片中間商訂購。

中間商幫助中國公司在馬來西亞設立一家空殼公司，成功隱藏與該中國母公司的所有連結。

而這只是美國晶片進入中國市場的眾多方法之一。

深圳市場的 AI 晶片交易相當活躍，賣家提供美國試圖阻止進入中國的最熱門技術。

其中一名賣家透露，公司到市場向他下訂200至300個晶片，另一名賣家表示他可以在兩周內訂購並交貨。

一名賣家透露，最近他從香港運送一批伺服器到中國，這批伺服器擁有2000多個最先進的輝達晶片。

紐約時報和高級國防研究中心(C4ADS)發現的國家採購文件顯示，一些國營企業也購買受限制的晶片。

輝達和其他美國公司表示他們遵守相關的法令，稱沒有證據表明中國市場的被禁輝達晶片直接來自該公司。

晶片 輝達 AI

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