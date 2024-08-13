賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

限制房地產經紀抽取佣金的新規17日正式實施，可能對現有的經紀形態造成影響，也會逼不少房地產經紀人退出市場。（美聯社）

規範房地產 經紀佣金的新規定17日生效，可能激發生意新模式，或讓經驗不足的經紀人更難生存。

有線電視新聞網(CNN)報導，這項新規定將徹底改變房地產經紀人幫助客戶買賣房產的收入方式。

這些改革是「全國房地產商協會」(National Association of Realtors, NAR)今年3月宣布的4億1800萬元和解協議的一環，取消支持房地產業過往賣家要付5%佣金的潛規則。

房地產的賣方代理人向賣家收取費用時，常以成交價格的5%或6%來計算，這筆費用會與買方代理人分攤；這代表賣家必須多付這筆錢，以致於變相把費用加進房價 中。

限制房地產經紀抽取佣金的新規17日正式實施，是否會讓購屋者減少負擔，還需要一段時間觀察。（美聯社）

連串訴訟指控這種產業潛規則違反「反壟斷法」，而NAR則主張佣金可協商。

法官今年4月初步批准和解協議，除了金錢賠償外，NAR另在和解協議中同意兩項17日生效、脫離佣金支付標準程序的關鍵變革，但最終批准聽證會訂11月26日舉行。

第一項變革是經紀的報酬不能納入經紀使用的出售房屋資料庫多重上市服務（multiple listing services）。 第二項變革則是買方經紀人必須一開始就與買主討論報酬，17日起須簽署買方協議才能一起看房。這項協議旨在告知買方，如果賣方不付買方經紀的佣金，買方就需負責支付。

和解協議宣布後數月，全國各地的房地產經紀人持續為此變革做準備，包括參加培訓，瀏覽與潛在買家簽署的新合約細節。

部分經紀人預測，新規定將開啟新的商業模式，也可能讓不少同業離開產業，也有人樂見轉變。

美國房地產經紀公司「eXp Realty」執行長帕雷哈(Leo Pareja)說：「這是整體產業的大型社會實驗，我為我的經紀人做好迎接『渾沌中程』(messy middle)的準備，我預期會出現不少混亂情況。」

NAR主席席爾斯(Kevin Sears)發出聲明表示，他相信NAR成員能適應產業分析口中的「美國房地產市場一世紀以來最大的變化」。

席爾斯表示，「這些變化讓消費者在買賣房屋時，具備更清晰的選擇」，隨著17日逼近，「我對會員有能力因應這項變革，並協助引導消費者進入新情況充滿信心」。

投資 銀行「TD Cowen Insights」春季分析，房地產佣金可能減少25%至50%，且可能發展出定額和折扣經紀人等另類商業模式。

房地產公司「Redy」策略長雪莉‧柯菲尼(Shelly Cofini)認為，新規定有利Redy。在全美營運的Redy是允許房地產經紀人競標待售房屋清單的市場，意即經紀人付費爭取賣家託售房產，並減少自身佣金。

CNN記者訪問的許多房地產經紀人表示，新規則將鼓勵有經驗的經紀人，但可能讓年輕經紀人更難打入市場，因為買家可能不願與缺乏經驗的經紀人簽署具法律效力的協議。