我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

「麵包隔天需再烤一烤」 Costco新品三明治意外引差評

鼓勵投資製造業 拜登政府陷瓶頸 4成案件進度延後

編譯劉忠勇、林奇賢／綜合報導
拜登2022年簽署IRA和「晶片與科學法」，提供逾4000億美元的補助優惠，但金融時報調查，法案上路頭一年宣布的2200億美元投資案中，有840億美元的計畫延後或停擺。（美聯社）
拜登2022年簽署IRA和「晶片與科學法」，提供逾4000億美元的補助優惠，但金融時報調查，法案上路頭一年宣布的2200億美元投資案中，有840億美元的計畫延後或停擺。（美聯社）

為了響應拜登當局振興製造業的計畫，美國製造業在「通膨削減法」（IRA）、晶片科學法等相關政策上路頭一年宣布了2200億美元投資案，但目前大約已有四成延後進度或暫停，反映市場狀況惡化、需求放緩，以及在高風險選舉年中政策不明，導致業者改變計畫。

拜登2022年8月簽署IRA和「晶片與科學法」，提供超過4,000億美元的抵稅優惠、貸款和補助，為的是促進美國國內乾淨能源技術和半導體供應鏈的發展。不過，英國金融時報（FT）調查顯示，業者在新法上路頭一年所宣布總計2,200億美元的投資案中，已有840億美元的計畫延後兩個月至數年不等，甚至無限期擱置。

業者表示，市場狀況惡化、需求放緩，以及在高風險選舉年中政策不明，導致他們改變計畫。此外，美國政府對晶片法批准進度緩慢，通膨削減法規則不明，也導致有些投資被迫延遲。

金融時報除了檢視公司新聞稿和文件外，也和業者以及州級以下的地方政府做了超過100個訪談，得出以上的投資現況。

暫告擱置的大型投資案，有義大利國家電力公司在奧克拉荷馬州10億美元太陽能板廠、LG新能源在亞利桑那州的23億美元電池儲能設施，以及雅保在南卡羅來納州的13億美元鋰精煉廠。

台積電則將亞利桑納州二廠量產時程延後兩年，供應商在當地也調整腳步，其中長春集團將3億美元的工廠延後兩年，KPCT Advanced Chemicals規模2億美元的建廠案則喊停。

拜登本來想押寶工業轉型，為過去幾十年來製造業外移的美國，帶來就業和經濟效應，但這些工程的進度延誤，不僅令人質疑其成效，也可能讓副總統賀錦麗在這次總統大選，難以用振興製造業的政績來吸引藍領選民。

通膨削減法的抵稅優惠將延續至2032年，晶片法案也為選定的廠商提供豐厚資金，但業者通常必須達到一定生產目標後才能獲得資金。

投資 晶片 拜登

上一則

川普誣指賀錦麗AI偽造群眾照 麥卡錫要他冷靜：多談政策

下一則

消費者寧願選便宜貨 打擊通膨一大助力

延伸閱讀

中東情勢緊張 白宮：伊朗可能本周攻擊以色列

中東情勢緊張 白宮：伊朗可能本周攻擊以色列
拜登政府公布「時間即金錢」新政 打擊不良顧客服務

拜登政府公布「時間即金錢」新政 打擊不良顧客服務
拜登退選後首次受訪 承認被逼退 要輔選擊敗川普

拜登退選後首次受訪 承認被逼退 要輔選擊敗川普
響應拜登「振興美國製造」投資案 4成延後或暫停

響應拜登「振興美國製造」投資案 4成延後或暫停

熱門新聞

明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53
副總統賀錦麗與丈夫任德龍。(美聯社)

賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕

2024-08-05 22:52
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

2024-08-10 20:30

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集