讓「取消訂閱制」變簡單 新規將取締不良服務
許多人都有訂閱容易、但取消訂閱困難的經驗；拜登政府12日公布一系列名為「時間就是金錢」（Time is Money）的法規提案，旨在排除消費者尋求服務時碰到的阻礙，打擊不良的顧客服務，讓許多人能結束訂閱制的陷阱惡夢。
白宮國內政策顧問譚登（Neera Tanden）說，消費者不應該得花45分鐘才能困難的取消訂閱方案，或需要填寫複雜表格才能獲得申請保險理賠。拜登政府將和聯邦貿易委員會（FTC）、運輸部（DOT）、消費者金融保護局（CFPB）等政府機關聯手，提出為消費者簡化商業手續的一些規範。
受影響的行業從醫療和健身房會員資格、 一直到媒體訂閱都包括在內。譚登表示，拜登政府將取締這些藉由辦手續、等待接聽電話等麻煩手段的公司，以節省民眾的金錢和時間。
譚登說，企業利用這些做法來延誤對民眾的服務或是很難取消服務，以便抓著民眾的錢不放，「這些看來微小的不便之處並非意外發生， 而是有巨大的財務後果」。
12日推出的措施包括聯邦通訊委員會（FCC）調查，是否需要對通訊公司強制規定，取消訂閱或服務須和加入訂閱時一樣簡單。
此外，白宮表示，勞工部和衛生部也要求醫療保險公司和集體健保計畫，在健保給付方面改善與顧客互動，「未來幾個月，將找出改進顧客和醫療系統互動的更多機會」。
這項政策的推動，是拜登政府致力於緩解通膨憂慮下選民支出壓力的一環。選民感受到的壓力，也正是減損民主黨支持度的重要原因。如今該黨總統候選人賀錦麗在各地競選時，也提出類似主張。
許多企業主對於民主黨試圖詆毀和過度規範產業的手段相當不滿。共和黨總統候選人川普就在競選期間，主張減輕對企業的規範。
譚登說，新的規範措施將透過現有的政府監管機制執行。一位官員表示，這些規範不需經由國會核准，有的將在未來數月內陸續實施。
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