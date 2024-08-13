讓「取消訂閱制」變簡單 新規將取締不良服務

訂閱經濟正流行，但消費者常遇到訂閱時很容易，想取消很困難，拜登政府正推出一系列法案打擊業者這些浪費消費者金錢與時間的行為。（美聯社）

許多人都有訂閱容易、但取消訂閱困難的經驗；拜登 政府12日公布一系列名為「時間就是金錢」（Time is Money）的法規提案，旨在排除消費者尋求服務時碰到的阻礙，打擊不良的顧客服務，讓許多人能結束訂閱制的陷阱惡夢。

白宮 國內政策顧問譚登（Neera Tanden）說，消費者不應該得花45分鐘才能困難的取消訂閱方案，或需要填寫複雜表格才能獲得申請保險理賠。拜登政府將和聯邦貿易委員會（FTC）、運輸部（DOT）、消費者金融保護局（CFPB）等政府機關聯手，提出為消費者簡化商業手續的一些規範。

受影響的行業從醫療和健身房會員資格、 一直到媒體訂閱都包括在內。譚登表示，拜登政府將取締這些藉由辦手續、等待接聽電話等麻煩手段的公司，以節省民眾的金錢和時間。

譚登說，企業利用這些做法來延誤對民眾的服務或是很難取消服務，以便抓著民眾的錢不放，「這些看來微小的不便之處並非意外發生， 而是有巨大的財務後果」。

12日推出的措施包括聯邦通訊委員會（FCC）調查，是否需要對通訊公司強制規定，取消訂閱或服務須和加入訂閱時一樣簡單。

此外，白宮表示，勞工部和衛生部也要求醫療保險 公司和集體健保計畫，在健保給付方面改善與顧客互動，「未來幾個月，將找出改進顧客和醫療系統互動的更多機會」。

這項政策的推動，是拜登政府致力於緩解通膨憂慮下選民支出壓力的一環。選民感受到的壓力，也正是減損民主黨支持度的重要原因。如今該黨總統候選人賀錦麗在各地競選時，也提出類似主張。

許多企業主對於民主黨試圖詆毀和過度規範產業的手段相當不滿。共和黨總統候選人川普就在競選期間，主張減輕對企業的規範。

譚登說，新的規範措施將透過現有的政府監管機制執行。一位官員表示，這些規範不需經由國會核准，有的將在未來數月內陸續實施。