消費者寧願選便宜貨 打擊通膨一大助力

經濟專家認為，美國消費者拒絕購買高價物品，也間接幫助了打擊通膨，朝聯準會設定的2%目標邁進。（美聯社）

經濟學家認為，全美消費者拒付高價、想方設法買便宜替代品，對高通膨造成最後打擊。過去三年通膨高峰幾乎已過，逐步接近聯準會 設定的2%目標，消費者功不可沒。

亞馬遜 (Amazon)、迪士尼(Disney)乃至於百勝餐飲集團 (Yum Brands)等全美大零售業者表示，愈來愈多顧客尋求較便宜的替代品，不買太貴的商品，這些行為不足以導致衰退，而是使市場重返疫情 前常態，多數公司無法恣意大幅漲價。

里奇蒙聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Richmond)行長巴爾金(Tom Barkin)表示，物價仍高，消費者已無法接受。消費者對價格敏感，有助通膨穩步下降，接近聯準會2%目標。

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)12日公布報告，全美消費者未來一年支出預計僅增4.9%，創2021年4月通膨飆升以來最低紀錄，預計未來三年平均通膨率僅2.3%，創2013年開始調查以來最低值。

消費者成了對抗通膨的一大助力。

亞馬遜執行長賈西 (Andrew Jassy)說，受顧客影響，平均商品售價降低，因為他們在找便宜貨。

百勝餐飲集團執行長吉布斯(David Gibbs) 表示，消費者比過去更注重費用，4至6月當季開店至少一年的商店銷售額下降1% ，所以該集團致力提供可負擔餐點。

宿舍用品零售網站Dormify更直接降價，被子起價下修至69元，低於一年前的99元。

聯準會每年公布八次褐皮書(Beige Book)，顯示全美12個聯準會地區的公司幾乎都有類似經歷，對價格敏感的消費者只買必需品、降低品質、減少購物或貨比三家。

經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)主席伯恩斯坦(Jared Bernstein)幾周前演講提到，消費者態度謹慎是通膨可重返聯準會2%目標的原因之一。

由於獲得數輪疫情紓困金且疫情期間省下許多費用，疫情後消費者對高物價沒有太大反應，使得有些公司趁勢漲價、甚至超出用以彌補高成本的水平。阿默赫斯特麻州大學(University of Massachusetts, Amherst)經濟學家韋伯(Isabella Weber)將2023 年高物價現象稱為「賣家通膨」(sellers' inflation)。

巴爾金說，現在消費者不再那麼容易接受高物價，預計將繼續減緩價格漲勢、冷卻通膨。