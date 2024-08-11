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「智慧」科技氾濫 愈來愈人寧願回頭用「愚蠢」技術

編譯盧炯燊／綜合報導
老式翻蓋手機、底片相機、有線耳機以及黑膠唱片再次流行，被動的抵制科技的躍進。(路透)
老式翻蓋手機、底片相機、有線耳機以及黑膠唱片再次流行，被動的抵制科技的躍進。(路透)

在這個「人工智慧」(AI)高科技的年代，事事AI ，就連牙刷都有AI ，而您想著不要那麼聰明的AI時，有理由相信，究竟為何製造這種複雜的「垃圾」？隨著對AI的失控，愈來愈多人開始反思愈簡單愈美的真諦。

這就是老式翻蓋手機、底片相機、有線耳機以及黑膠唱片再次流行的原因之一。 因為喜愛相對較簡單的「愚蠢」技術，可能就是對技術複雜性的隱性抵制。

不少高科技專家認為，生活被AI奪走了，科技記者兼MKBHD YouTube頻道製作人艾米爾(David Imel)放棄了智慧手表，戴回老舊的腕表。

華盛頓郵報的電子產品專欄作家維拉索(Chris Velazco)，放棄了豪華的沉浸式電玩遊戲機，再玩上任天堂於2012年推出的3DS XL掌上遊戲機；有時他也會打開3DS玩井字遊戲，就像生活在石器時代一樣。

有專家分析，恢復對簡單科技的熱愛，有些是屬於懷舊之情，認為簡單就夠了；有些則是出於對複雜技術的強烈扺制。

YouGov的消費者調查一致表明，人們希望智慧手機的首要功能，是更長的電池壽命，而不是製造商不斷在手機裡，加入你可能永遠不會使用的各種奇特AI功能。

科技專欄作家古德(Lauren Goode)擁有一塊已經使用了七年的智慧手表，其唯一功能就是可以追蹤自身的鍛鍊狀況，然而電池無需充電也可輕鬆持續五天。

自2007年以來，古德所擁有的吉普車沒有AI技術，她認為，駭客可能因此無法輕鬆的從遠端破解汽車的防護措施。她的目標是能夠繼續駕駛它20年，然後升級到更環保的東西。

對科技的熱愛是屬於個人的、特殊的，也不會是所有東西愈簡單或愈有用。更簡單或更老舊的技術也並不總是好的，例如沒聽到很多人渴望恢復已絕跡的錄影機。

AI 華盛頓郵報 任天堂

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