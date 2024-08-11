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ChatGPT語音太逼真 OpenAI開始擔心使用者會「感情依賴」

編譯俞仲慈／綜合報導
聊天機器人ChatGPT的新版語音模式模擬人聲過於逼真，OpenAI擔心會讓使用者出現情感依賴。(美聯社)
聊天機器人ChatGPT的新版語音模式模擬人聲過於逼真，OpenAI擔心會讓使用者出現情感依賴。(美聯社)

聊天機器人ChatGPT問世以來，席捲全球，而且新版語音模式模擬人聲過於逼真，可能讓用戶出現「依賴」人工智慧(AI)工具的疑慮。

有線電視新聞網(CNN)報導，AI科技公司OpenAI推出新版ChatGPT，採用高階語音模式，聲音聽起來非常逼真，還可以發出笑聲或「嗯」等反應字眼，而且會即時回應、適時打斷對話，甚至根據用戶說話語氣判讀情緒，猶如與真人般對話。

據報導，OpenAI今年稍早舉行的發表會上宣布ChatGPT升級功能，勾起外界對2013年電影「雲端情人」(Her)的記憶，劇中出現的AI女助理，由於過於逼真，導致男主角不知不覺墜入愛河，結果當這位AI女助理坦承與上百位用戶談戀愛，讓男主角心碎不已。

隨後8日OpenAI公布一份報告，發現用戶與ChatGPT近乎真人般的語音模式互動，很容易會陷入以假為真的陷阱：「用戶可能會變成與AI建立社交關係，降低他們與他人互動的需求，雖然可能有利於改善社交恐懼症，卻也可能影響正常人際關係的發展。」

ChatGPT與其他新科技一樣，總是在上市後，才發現許多意料外的後遺症，如果用戶過度沉迷與AI機器人聊天，真的可能會誤以為與AI建立浪漫關係。

亞利桑納州立大學(Arizona State University)人際關係教授沙拉比(Liesel Sharabi)接受CNN採訪時表示：「企業身肩重大責任，必須徹底負起道德與負責來處理這類問題，尤其目前仍在實驗階段。」並強調：「我確實擔心用戶可能與無法永久存在且不斷進步的AI技術，建立起某種深厚的聯結。」

OpenAI表示，隨著時間拉長，用戶與ChatGPT語音模式互動也可能影響社交正常行為，報告指出：「我們設計的模式是恭順配合，允許用戶隨時打斷講話或搶走說話權，雖然符合AI模式，卻違反人類社交習慣。」並透露今後將全致力發展「安全」的AI技術，繼續研究用戶對AI工具的「情感依賴」。

該報告還強調，AI工具宣稱可以顛覆人類生活、工作、社交與搜尋方式，但有鑑於AI也會犯錯，若用戶過度信任AI，取得任何訊息也全盤接受的話，很容易跟著出錯而不自知。

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